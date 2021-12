Non ricordare ciò che ci è capitato anche poco tempo fa può essere davvero spiacevole. Eppure, è proprio quello che succede a chi ha problemi di memoria.

Spesso e volentieri si associa questo disturbo alla vecchiaia che avanza. Ecco perché è più diffuso tra le persone anziane. In altre occasioni, poi, è un problema generalmente transitorio, che non dura in eterno.

In ogni caso, la perdita di memoria è un sintomo che non dovremmo sottovalutare, soprattutto se ricorrente. Infatti, in alcuni casi si potrebbe ricollegare ad alcune patologie particolarmente ostiche e dannose per la salute.

Non solo demenza e invecchiamento tra i responsabili della perdita di memoria ma anche queste patologie

Vi sono delle situazioni per le quali la perdita di memoria può trasformarsi in un problema cronico e persistente. Nei casi più gravi potrebbe anche essere la conseguenza di un intervento chirurgico, di un trattamento contro il tumore o di un trauma cranico. Anche stress e carenza di vitamina B12 potrebbero influire sui nostri ricordi.

Inoltre, può succedere che dietro alla difficoltà a ricordare vi siano delle malattie da non trascurare. In particolare, secondo la ricerca si potrebbe parlare di depressione, ictus, epilessia e disturbo bipolare. A queste si aggiungerebbero anche corea di Huntington, Aids e malattie come Parkinson e Lyme. Oltre al più risaputo Alzheimer.

Dunque, non solo demenza e invecchiamento tra i responsabili della perdita di memoria ma anche queste patologie allarmanti. Sfortunatamente l’elenco sarebbe ancora lungo e prevederebbe altri problemi collegati.

Consigli per allenare e rafforzare la memoria

Vi sono delle soluzioni che potrebbero aiutare il nostro cervello a non scordare ciò che apprendiamo e che ci accade. Tutto parte, come al solito, da una sana alimentazione. La dieta può avere un ruolo fondamentale nel nutrire e potenziare la nostra mente.

Per esempio, pochi sanno che questa frutta secca potrebbe avere importanti effetti sulla memoria. Così come per non far perdere colpi al cervello sarebbero utili questi alimenti preziosi che lo proteggerebbero.

Non scordiamoci, poi, anche del buon esercizio mentale per favorire i nostri ricordi. Potremmo aiutare le persone con difficoltà cognitive mostrandogli regolarmente delle foto o degli oggetti a loro famigliari.

Invece, se siamo noi stessi a soffrire di questi problemi potremmo provare a eseguire questo semplice esercizio contro vuoti di memoria e cervello rallentato. In ogni caso, qualora la perdita di memoria fosse un disturbo che pregiudica la qualità della nostra vita, non esitiamo a contattare il medico competente.