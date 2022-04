Mariti invidiosi e mogli a bocca aperta quando i giocatori di calcio si tolgono la maglietta e mostrano la scacchiera degli addominali. Una consuetudine ormai, quella di cercare la telecamera per farsi belli coi muscoli. Ma non dimentichiamo che questi signori si allenano anche 2 volte al giorno. Lo fanno di professione, sono seguiti da specialisti di valore e mangiano quasi nulla di quello che cerchiamo noi, soprattutto quando siamo nervosi. Allo stesso modo le influencer che si mostrano sul web sode, con muscoli e toniche. Ma mentre le nostre mamme e mogli corrono a scuola, vanno al lavoro, pensano a casa e figli, molte di loro vanno in palestra e in TV. Non facciamoci trarre in inganno dall’apparenza. Ma, per cercare di smaltire le tossine accumulate nelle abbuffate pasquali, ecco un suggerimento per i nostri Lettori e Lettrici. Semplice ma concreto.

5 step per 5 azioni semplici ma utili

5×5 è la nostra missione. Non è un’operazione matematica e nemmeno la sigla di un Suv. Sono le fasi che proporremo a chi ci segue e vuole intensificare la semplice camminata, bruciando ancora più grassi e rafforzando i muscoli. Prima cosa da fare è partire con le scarpe giuste, proteggere le caviglie e indossare materiale traspirante. Poi:

partiamo con 3/4 minuti di riscaldamento normale, senza forzare il passo e scegliendo un percorso che non abbia subito salite e pendenze;

quindi acceleriamo per 1 minuto abbondante a passo veloce;

quindi torniamo alla camminata normale per un paio di minuti abbondanti.

Non solo cyclette e tapis roulant ecco come smaltire più velocemente grassi e calorie con questo tipo di passeggiata semplice e utile per tutti

A questo punto, a metà del nostro percorso siamo sufficientemente riscaldati, anche perché non c’è il freddo che minaccia i muscoli. Attuiamo quindi la fase 2:

per 10/12 minuti, possibilmente con cronometro alla mano, alterniamo un passo veloce a quello normale;

quindi chiudiamo con 3/4 minuti di passo normale, sciogliendo i muscoli e privilegiando lo scarico.

Allenamento completo

Se vogliamo far lavorare anche le braccia, portiamo con noi dei pesi. Anche due bottigliette di acqua, con le quali far lavorare gli arti superiori. Cerchiamo di non fermare mai questi 5 step e, una volta che saremo entrati in forma e saremo più allenati, alziamo i tempi, ma rispettando le proporzioni. Non solo cyclette e tapis roulant possono aiutarci ma anche una semplice camminata ma fatta con tecnica.

