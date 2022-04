Finalmente le barche possono tornare in mare dopo il rimessaggio invernale. Una giornata cullata dalle onde è infatti il modo migliore per riprendersi da stress e stanchezza. Contrariamente a quanto si pensa uno dei costi maggiori del possedere un’imbarcazione è rappresentato dall’ormeggio. Bisogna infatti che il luogo dove si mette a dimora la barca sia ben attrezzato, comodo da raggiungere, sicuro e gestito da persone competenti.

Nel centro Italia

Ebbene, pochi conoscono questi porti italiani che offrono servizi eccellenti ad un prezzo contenuto. Al centro dello Stivale, in Toscana, fra le famose località di Castiglioncello e Rosignano Solvay si trova il Marina Cala de’ Medici. Un porto che offre ben 9 pontili per ospitare barche di diverse dimensioni. La posizione è ideale non solo per visitare le meraviglie dell’arcipelago toscano, ma anche per coloro che desiderano raggiungere le limpide acque della Liguria fino addirittura alla Corsica. Un porto all’avanguardia sia perché molto attento alla tutela ambientale, è definito infatti in gergo “porto green”, sia perché tutti i suoi servizi si possono prenotare semplicemente scaricando un’applicazione. Tutto intorno si sviluppa un borgo ricco di vita. Ci sono negozi, ristoranti e bar e, per i più esigenti, anche un centro benessere.

Pochi sanno che in Sardegna il porto di Marina Cala dei Sardi è fra i migliori per il rapporto qualità/prezzo. Realizzato interamente con un sistema di banchine galleggianti che rispetta le correnti marine, offre ai natanti diverse soluzioni. Infatti non solo dispone di colonnine per l’approvvigionamento di elettricità, di acqua e di bagni con docce ben attrezzate, ma anche del collegamento wi-fi e di assistenza tecnica e meccanica, se necessaria.

Pochi conoscono questi porti italiani che sarebbero i più indicati nel rapporto qualità prezzo per l’ormeggio di barche dai 6 metri

Infine un giovane porto, nato nel 2017, che con grande velocità si è imposto come un’eccellenza nel settore. Stiamo parlando del” Marina Capo d’Orlando”, situato nella splendida Sicilia, in posizione privilegiata perché “ad un passo” dalle Isole Eolie. I posti disponibili in banchina sono 553, attorniati da un parcheggio per auto che ha una capienza di ben 860 posti. La struttura è moderna ed oltre ai servizi a terra e ad un’ampia galleria commerciale, è presente anche un cantiere che offre assistenza tecnica e rimessaggio. Infine il fiore all’occhiello è la presenza di un rivenditore al dettaglio specializzato nella fornitura di attrezzature per barche a vela e a motore.

