L’oroscopo giornaliero ci può dare un’idea di ciò che ci aspetta in base al nostro segno zodiacale. Eppure, nonostante il bello e il cattivo tempo della dama Fortuna, ci sono alcune caratteristiche di base tipiche di ogni segno. Ad esempio, sappiamo che il Leone è conosciuto per essere fortemente passionale, mentre il Cancro tende ad essere più riservato. Insomma, ognuno ha dei pregi e dei difetti, anche quando si tratta di intelligenza. Infatti, non tutti i segni ragionano allo stesso modo e la loro intelligenza si sviluppa in ambiti diversi. Quindi, risulta difficile assegnare la corona da cervellone a questo o a quell’altro segno.

Sembra però che alcuni si distinguono più di altri per le loro doti intellettive, e cioè quelli che stiamo per descrivere. A sorpresa, sarebbero questi i 2 segni più intelligenti di tutto lo zodiaco. Forse perché non si tratta di intelligenza come spesso la si intende. Cioè non ha solo a che fare con abilità nei numeri o a ricordare tanti concetti a memoria. Spesso, la vera intelligenza ha più a che fare con l’intuizione e la capacità analitica.

L’intelligenza emotiva, cioè la capacità di capire e rispondere alle emozioni altrui, è tipica di Cancro, Pesci e Bilancia. Invece, quanto alle capacità analitiche, Vergine, Capricorno e Toro sono proprio insuperabili. Leone, Ariete e Sagittario sono estremamente abili quando si tratta di interagire con gli altri, sia nella vita privata che nel lavoro

Se però si tratta di intelligenza in senso generale, che cioè combina un buon numero di queste caratteristiche, i segni da evidenziare sono 2. Si tratta di Acquario e Scorpione, rispettivamente nati tra 21 gennaio e 20 febbraio, e fra 23 ottobre e 22 novembre.

Quelli nati nel segno dell’Acquario sono spesso considerati dei sognatori, eppure sono delle persone che si fanno guidare più dalla testa che dalle emozioni. Non hanno un modo di pensare lineare, ma sono estremamente curiosi e cercano di rompere gli schemi ribellandosi alle imposizioni. Spesso, questa creatività intellettiva ha portato anche a grandi scoperte. Basti pensare che Galileo, Edison e Darwin erano tutti i nati sotto il segno dell’Acquario.

Lo Scorpione, invece, è uno dei segni più complessi di tutto lo Zodiaco, perché combina in sé passione e intelletto. Infatti, dietro una facciata tranquilla e serena si scatena un marasma di pensieri ed emozioni. Lo Scorpione si concentra a lungo anche sui dettagli che ad altri possono sembrare poco importanti, ma che per lui sono la chiave di volta per una comprensione più profonda delle cose. Saranno loro a notare le sfumature di tono o i dettagli nei documenti. Questo li rende infatti abili, versatili e caparbi non solo nel lavoro ma anche nelle relazioni private.

Insomma, l’Acquario e lo Scorpione sembrano essere dotati di un’intelligenza a tutto tondo.

