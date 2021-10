Preparare un dolce in casa è sempre un momento di gioia e di festa. Poter deliziare la famiglia con una preparazione fatta con le proprie mani, fa sentire orgogliosi e apprezzati, soprattutto quando il dolce è appetitoso e molto gustoso.

Anche se molte persone non ci badano, la forma è importantissima per la presentazione del dolce. Capita a chiunque di sperimentare quella sensazione “da mangiare con gli occhi” proprio perché ha un aspetto molto appetitoso, da far venire l’acquolina in bocca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco è proprio questo il concetto che bisogna portare con se e da sperimentare subito anche con una delle ricette più semplici come una classica torta bianca e nera. Infatti questo spettacolare dolce, si può preparare con 2 tecniche da vero professionista. Non resta che provare.

Un classico dei panettoni in una presentazione stuzzicante

Non si tratta di una lussuosa decorazione in cucina che tutti vorrebbero provare almeno una volta nella vita, bensì una semplice tecnica e soprattutto veloce.

Questo tipo di dolce, è una torta che si prepara in 5 minuti con il risultato di un impasto soffice e vellutato. Perfetta da inzuppare in questa amatissima e gustosissima bevanda perfetta per Halloween pronta in pochissimi minuti. Non bisogna far altro che prendere tutti gli ingredienti che occorrono e iniziare la preparazione dell’impasto.

Ingredienti

4 uova

300 g di farina

200 g di zucchero

250 ml di latte intero

cacao amaro

150 ml di olio di semi di arachide o girasole

1 bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

Ecco come preparare questo dolce spettacolare in modo semplicissimo con 2 tecniche da professionista

Procedimento

Iniziare la preparazione montando le uova con lo zucchero per qualche minuto, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Il risultato dovrà essere un composto ben amalgamato e schiumoso. Successivamente versare il latte, poi l’olio, la vanillina ed infine la farina pian piano per non creare la formazione di grumi.

Dopo aver amalgamato per bene tutti gli ingredienti aggiungere il lievito e continuare a lavorare l’impasto per qualche secondo. Prendere l’impasto ottenuto e dividerlo in parti uguali e ad una parte aggiungere il cacao amaro, quanto basta per poter ottenere un impasto si simili consistenza dell’altro ma al cioccolato.

Prendere una tortiera e imburrarla ed infarinarla e in questa fase si può decidere quale decorazione vogliamo ottenere per la nostra torta. Se versiamo 3 cucchiai di impasto di un colore al centro e 3 cucchiai di impasto dell’altro colore sopra a quest’ultimi, fino a quando non sarà finito tutto l’impasto, si otterrà la torta zebrata.

Se invece, abbiamo la possibilità di inserire al centro il fondo di una bottiglia di plastica, come quella della Coca-Cola, e lasciamo cadere l’impasto con le stesse dosi precedenti, si otterrà una torta margherita. Dopo aver versato l’impasto nella tortiera, infornare per circa 30 minuti a 180°C.

Approfondimento

Sono queste le splendide decorazioni della nostra torta per fare un figurone