Solitamente tendiamo a preoccuparci del nostro peso corporeo soprattutto per via del nostro aspetto. Gli diamo un valore puramente estetico. Pensiamo che essere magri vuol dire essere belli e avere più fiducia in sé stessi. Tendiamo quindi a ignorare cosa vogliono dire quei rotolini in più per la nostra salute. A quanto pare ci sono dei limiti entro i quali non dovremmo andare.

Secondo i ricercatori, infatti, un girovita oltre questi limiti aumenterebbe il rischio di colesterolo alto e tumore. Non si tratterebbe di una relazione diretta causa-effetto fra girovita e malattie. Ma hanno riscontrato più volte che chi è sovrappeso o obeso ha una maggiore predisposizione ad alcune malattie. Fra queste appunto c’è il colesterolo alto e, quindi, tutta una serie di malattie cardiovascolari.

Condurre uno stile di vita più sano

Non è un mistero il fatto che aumentare eccessivamente di peso porta a seri problemi di salute. Forse però non ci immaginavamo che fossero così gravi. A dire la verità pochi sanno che per prevenire il cancro a seno e colon questo è il fattore più importante. Dovremmo quindi condurre uno stile di vita più sano. In particolare, gli esperti ci consigliano di prediligere cibi poveri di zuccheri e grassi e ricchi di fibre. La lista di abitudini che riescono ad allontanare da noi il rischio di malattie cardiovascolari e tumori non finisce qui. Eppure, pochi sanno che seguendo questi consigli riduciamo del 30% il rischio di cancro.

Nonostante che queste informazioni e questi consigli siano molto preziosi, è molto utile avere dei parametri precisi da tenere come obiettivo. Uno di questi è l’indice di massa corporea, che mette in relazione peso e altezza. Il nostro IGM dovrebbe sempre trovarsi fra 18,5 e 24,9 per poterci considerare di un peso “normale”. Superare questa soglia vuol dire essere sovrappeso e quindi essere più esposti a tutti i rischi di salute citati sopra.

Esiste però un parametro ancora più preciso per capire quale sia il nostro livello di rischio. Infatti, i ricercatori sia della Fondazione Veronesi sia dell’Istituto Europeo di Oncologia ci suggeriscono di tenere d’occhio il nostro girovita. Questo infatti dà un’idea più precisa della distribuzione di tessuto adiposo nel nostro corpo.

Quindi un girovita più ampio dei valori indicati dovrebbe preoccuparci non tanto per la nostra immagine quanto per la nostra salute. Ma quali sono questi valori? Le donne dovrebbero avere un girovita di massimo 80 cm e gli uomini di 94 cm. Con girovita si intende il punto più stretto del dorso, dove si interrompono le costole. Teniamo sotto controllo il nostro girovita in modo da tenere lontano da noi il rischio di varie malattie, fra cui diabete, tumori e infarti.