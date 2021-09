É finalmente arrivato il momento di sfatare un mito: ovvero quello che il pesto può essere usato soltanto nella pasta. I puristi dei grandi classici probabilmente storceranno il naso ma forse non hanno mai provato uno dei piatti che stiamo per presentare. Infatti non solo con la pasta ma il pesto è eccezionale anche per queste 3 incredibili ricette. Andiamo a scoprire quali sono. E forse anche i più scettici si ricrederanno.

Non solo con la pasta ma il pesto è eccezionale anche per queste 3 incredibili ricette

La prima ricetta di cui parleremo è la frittata al pesto e pomodori. Per prepararla ci serviranno:

5 uova di media grandezza;

2 pomodori freschi di medie dimensioni;

70 grammi di pesto;

1 ciuffo di basilico;

sale e pepe per condire.

Laviamo bene i pomodori e iniziamo a lavorarli. Il primo lo taglieremo a cubetti, toglieremo i semi e lo sfrutteremo per ricavarne la polpa. Il secondo dovremo tagliarlo a fettine e lo useremo per guarnire la frittata.

A questo punto sbattiamo le uova e aggiungiamo il pesto. Mescoliamo qualche minuto e non appena il composto diventa omogeneo aggiungiamo il basilico tritato e la polpa di pomodoro. Un’altra passata con le fruste e possiamo procedere con la teglia. Prendiamone una rotonda e versiamo l’impasto in maniera uniforme. Decoriamo con le fette di pomodoro e con qualche foglia di basilico. 25 minuti di cottura in forno ventilato a 160 gradi e possiamo servire.

Il tortino di pesto e stracchino

Con il nostro pesto, qualche patata e dello stracchino possiamo preparare anche un incredibile tortino, ottimo come antipasto o come secondo piatto. Per prepararne 4 porzioni sono necessari:

mezzo kg di patate;

4 cucchiai di pesto;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

2 etti di stracchino;

burro;

sale.

Iniziamo lavando e lessando le patate. Quando sono pronte togliamo la buccia e tritiamole fino a trasformarle in una crema senza grumi. Aggiungiamo il formaggio grattugiato e il burro e iniziamo a mischiare. Non appena il composto inizia ad ammorbidirsi mettiamo anche il pesto.

Amalgamiamo bene e dividiamo l’impasto in due parti. Prendiamo una teglia e versiamo la prima metà dell’impasto. Ricopriamola con uno strato di stracchino e procediamo con la seconda metà. Mettiamo in forno a 200 gradi per 5 minuti e non appena il tortino è gratinato togliamolo. Siamo pronti per la tavola.

L’hamburger

I più golosi possono provare anche lo sfiziosissimo hamburger al pesto. Per prepararne 4 ci serviranno mezzo kg di manzo macinato, 150 grammi di pesto, 4 fette di formaggio e mezza cipolla. Oltre ovviamente ai classici panini al sesamo e al sale per condire.

Mischiamo la carne con un terzo del nostro pesto e regoliamo di sale. Dividiamola in 4 parti rotonde e mettiamola a cuocere per qualche minuto. Non ci resta che preparare il panino. Spennelliamo la base con il pesto rimasto, aggiungiamo la carne, una fetta di formaggio e una fettina di cipolla. Copriamo con l’altra metà del panino e serviamo ben caldo.

