Con il caldo e la stagione estiva non abbiamo molta voglia di cucinare e di stare davanti ai fornelli. Per questo siamo sempre in cerca di ricette facili e gustose da preparare in pochi minuti. E oggi noi di ProiezionidiBorsa presenteremo la rivisitazione di uno dei piatti più tradizionali della cucina italiana: la pasta al pomodoro ciliegino e pinoli. È questa la ricetta per la pasta al pomodoro più buona del mondo che ci salverà se abbiamo poco tempo per cucinare. Ci serviranno solo 10 minuti.

Gli ingredienti per la pasta al pomodoro ciliegino e pinoli

Per 4 persone ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 4 etti di spaghetti;

b) 300 grammi di pomodori ciliegino;

c) 40 grammi di pinoli;

d) aglio;

e) sale e olio extravergine d’oliva;

f) basilico;

g) formaggio da grattare (opzionale).

È questa la ricetta per la pasta al pomodoro più buona del mondo che ci salverà se abbiamo poco tempo per cucinare: la preparazione

Per cucinare la nostra fantastica pasta al pomodoro basteranno soltanto 10 minuti, ovvero, il tempo di cottura degli spaghetti.

Prepariamo la pentola e mettiamola sul fuoco con un coperchio per ridurre i tempi e iniziamo a preparare il nostro sugo velocissimo.

Sciacquiamo i pomodori ciliegino e tagliamoli a metà. Nel frattempo mettiamo a soffriggere l’aglio in padella con un filo d’olio. Quando l’aglio inizia a dorarsi aggiungiamo i pomodori e il sale e facciamo cuocere per 5 minuti. In contemporanea prendiamo un’altra padella più piccola e facciamo tostare per due minuti i pinoli.

Versiamo i pinoli nella padella più grande e aspettiamo che la pasta sia cotta. Scoliamola e versiamola direttamente sopra il condimento. Un minuto di mantecatura con mezzo bicchiere di acqua di cottura e il gioco è fatto.

Aggiungiamo qualche fogliolina di basilico e serviamo al dente. Chi ama i sapori più decisi può aggiungere una spolverata di parmigiano o di pecorino romano.

Se vogliamo dare un tocco di classe alla ricetta possiamo inserire spezie come l’origano o delle olive nere snocciolate.