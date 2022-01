Se è vero che le nostre bellissime piante sono in riposo vegetativo, sicuramente i lavori da fare nell’orto non riposano. Dunque, occhio all’orto se vogliamo un raccolto sano e rigoglioso ed ecco cosa fare in poco tempo. Infatti, anche se le temperature invernali creano non pochi problemi nel “campo” del giardinaggio, noi dobbiamo attrezzarci affinché tutto l’orto sia protetto ma anche perché gennaio è il mese delle semine.

In questo mese, infatti, sono tre le tecniche da fare in poco tempo e che ci daranno tante soddisfazioni. La prima è la semina in tunnel, la seconda è in campo e la terza è in semenzaio. Per esempio, a gennaio si seminano proprio carciofi e pomodori.

Questi due ortaggi hanno tanto in comune: oltre ad essere fonti di antiossidanti, di vitamine e sali minerali, sarebbero degli ottimi alleati per la salute della pelle e delle ossa. Ognuno, poi, ha dei propri benefici. In ogni caso, per avere un raccolto eccezionale, sarebbe il caso di seminare il carciofo in campo, mentre il pomodoro in semenzaio riscaldato.

Ma non solo carciofi e pomodori ma anche queste 3 piante sono da seminare a gennaio per fare scorta di salute e benessere in primavera. Così come per gli ortaggi appena descritti, è proprio il momento di prestare attenzione alle semina di alcune piante amiche della salute per le proprietà benefiche.

Per piatti salutari ecco cosa seminare

Se vogliamo raccogliere delle importanti fonti antiossidanti da preparare su piatti stellari, dobbiamo seminare scalogno, cipolla e aglio. Per quanto riguarda la cipolla e lo scalogno, bisogna piantare direttamente sul campo i bulbi, mentre per l’aglio è necessario piantare gli spicchi sempre in campo.

Questi 3 amici della salute sono fonti di antiossidanti ma soprattutto dell’allicina, che regolerebbe la pressione sanguigna che, come sappiamo, potrebbe essere una delle cause di problemi cardiovascolari non di poco conto.

Inoltre, sembra che soprattutto la cipolla e lo scalogno contribuirebbero a rallentare la crescita del batterio responsabile della gastrite, per cui proteggerebbero anche lo stomaco. Eppure anche il porro è amico della salute perché ha la stessa funzione della cipolla, ma è da seminare a partire da febbraio.

Se vogliamo una primavera ricca di salute e benessere, ecco dunque cosa piantare. Queste 3 piante accompagnano i nostri piatti e li rendono davvero unici grazie agli odori e ai sapori che conferiscono. Ciò nonostante, per fare scorta di benessere, consigliamo un “piatto” semplice che più semplice non si può: una bruschetta con pomodoro e aglio fresco a pezzi, accompagnato da una zuppa di cipolle e carciofi bolliti. La semplicità più salutare che ci sia.

