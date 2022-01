Occhio all’orto di gennaio se vogliamo un raccolto sano e rigoglioso in primavera ed ecco cosa fare in poco tempo

Mancano pochissimi giorni alla Befana e diremo addio alle feste. Toglieremo il nostro splendido albero, le nostre decorazioni sparse per casa e faremo le pulizie invernali. In tutto questo, le piante come stanno? Non dimentichiamo che anche le piante hanno bisogno di attenzioni e curare la Stella di Natale per averla sempre al top per anni sarà facilissimo grazie a questi segreti da professionisti.

In tutto questo, è vero che l’inverno è il periodo di riposo vegetativo ma è altrettanto vero che gennaio è un mese importante perché rappresenta la base di ciò che sarà tutta la primavera. L’orto sembra dormire, eppure non è così.

Specialmente se abbiamo, giustamente, il desiderio di avere un orto florido proprio nel periodo più importante per il mondo del giardinaggio. Quando pensiamo alla primavera, infatti, la prima cosa che ci viene in mente è proprio lo sbocciare dei fiori e la crescita di alcuni frutti e alcune verdure.

Ecco perché dobbiamo avere un occhio di riguardo all’orto di gennaio se vogliamo un raccolto sano e rigoglioso in primavera ed ecco cosa fare in poco tempo.

Tutto parte dalla semina

“Per fare un albero ci vuole un seme”. Tutto inizia da qui, dalla semina. Ma visto che gennaio è uno dei mesi più freddi, alcune colture potrebbero risentirne parecchio e, di conseguenza, potrebbero non svilupparsi. Ecco perché è importantissimo fare la semina indoor o in semenzai, favorendo così un’adeguata protezione.

Questa protezione farà in modo di avere piante pronte per essere successivamente trapiantate a seconda della pianta in questione. Cosa si semina a gennaio?

A gennaio riscaldiamo il semenzaio per avere un super raccolto di melenzane, peperoncini, zucchine, peperoni, pomodori, basilico e cetrioli. Vi è anche un’altra tecnica di semina chiamata “sotto tunnel” molto semplice da fare.

Nel terreno bisogna coprire le verdure con una sorta di tunnel, creato con della plastica che permette di proteggere l’orto dal freddo e dalle intemperie. Con questa tecnica possiamo seminare a gennaio la cicoria, la rucola, il rapanello e la carota.

Eppure non è finita qui con i lavori da fare nell’orto di gennaio. Dopo aver preparato i semenzai e la tecnica di semina sotto tunnel, possiamo prepararci alle successive coltivazioni dei mesi futuri. Oppure possiamo procedere con la germinazione indoor.

Inoltre ricordiamoci che proprio nel mese di gennaio alcuni ortaggi sono pronti per essere raccolti, come quest’ortaggio invernale che proteggerebbe da picchi di colesterolo e glicemia ed ecco come cucinarlo al meglio.