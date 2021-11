Le tendenze soprattutto nel Mondo della moda vanno e vengono, alle volte può ritornare in auge una tonalità, altre, dei semplici capi d’abbigliamento. E così è possibile che look che ormai pensavamo fossero del tutto scomparsi o dispersi nel tempo, tornino più forti di prima. Borse, scarpe, cappotti, abiti capaci di dare un tocco magico al nostro guardaroba, donando colore ed eleganza. Dai modelli contemporanei a quelli più cool, da quelli sgargianti a quelli vintage, le tendenze riescono sempre a portare un pizzico di allegria e raffinatezza a tutti noi. Autunno o primavera che sia, colori e stili si mescolano regalandoci outfit sempre nuovi e sgargianti. Perché il bello della moda è proprio questo: i tormentoni vanno e vengono, al pari delle stagioni, indipendentemente dal tempo.

Rivoluzione silenziosa

Nel corso degli ultimi anni, continua la presa di coscienza degli atroci scenari e pratiche selvagge spesso nascoste dietro alla realizzazione delle pellicce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I più famosi brand di moda, piccoli o grandi che siano, si avvicinano sempre più ad una filosofia attenta alle esigenze dell’ambiente. Sostenibilità e qualità diventano parole chiave di un mercato in continua evoluzione. E così, anche noi, siamo chiamati a fare la nostra parte in questo cambiamento in atto. A partire dal nostro guardaroba.

Nel 2021 non solo cappotti, torna questa tendenza anni ‘20 che renderà favolose anche le over 50 e rappresenterà davvero una piacevole sorpresa per tutti noi.

Dunque, assistiamo ad un ritorno al passato, con un occhio attento al futuro, abbracciando l’idea di una moda etica e sostenibile. Ed ecco che nel corso degli anni, anche i più famosi brand di moda si abituano alle nuove tendenze di mercato, offrendo ricercatezza e qualità.

Non solo cappotti, torna questa tendenza anni ‘20 che renderà favolose anche le over 50

Pertanto, con un occhio attento al regno animale e alla nostra eleganza e comodità, possiamo mettere nel nostro guardaroba un capo che non passa mai di moda: la pelliccia faux fur.

Questa pelliccia, non è certo una novità nel Mondo della moda. È un indumento che esiste dagli anni ’20 del Novecento e va e viene, portando con sé nuovi stili, colori e suggestioni. È certamente un capo che si adatta ad ogni look, ideale sia 20 che a 40 anni. Materiali e colori si fondono conferendo attenzione al benessere e al gusto, perché è proprio vero, lo stile, anche a 50 anni, non ha età.

Approfondimento

Come lavare in casa la pelliccia sintetica o ecologica lasciandola morbida come appena comprata