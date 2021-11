Il fatto che alcuni capi e alcune tendenze del passato tornino a bussare alla nostra porta non è assolutamente una rarità. Tutt’altro. Si tratta di una cosa normalissima. La moda, infatti, guarda sempre ai grandi stilisti degli anni precedenti per prendere spunto e ispirazione e per riuscire a realizzare delle creazioni davvero formidabili. Dunque, il fatto che degli abiti, che abbiamo nell’armadio dalla nostra gioventù o alcuni capi dei nostri genitori, oggi vadano di moda non deve sorprenderci. Possiamo sfruttarli al meglio, di nuovo, creando un gioco che incarni l’eleganza del passato e il dinamismo del presente.

Nessuno se lo aspettava ma finalmente torna in pompa magna questo stile degli anni Sessanta che tantissimi amavano

Di abiti che erano tornati di tendenza avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo parlato di una canotta degli anni Novanta tornata in grande stile sulle passerelle. Oppure, in un altro articolo, avevamo esultato per il ritorno di queste scarpe che tanti amavano 30 anni fa. Oggi continuiamo la lista delle vecchie tendenze che sono tornate di moda, e ci concentriamo in particolare su una stampa che tantissime persone adoravano. Stiamo proprio parlando dei pois. Infatti, possiamo ammetterlo, nessuno se lo aspettava ma finalmente torna in pompa magna questo stile degli anni Sessanta che tantissimi amavano.

I pois, un classico intramontabile che torna sulla scena deliziando gli occhi di tantissimi di noi

Gli anni Sessanta sono stati un vero e proprio turbinio di idee e innovazioni. E tra queste, ritroviamo proprio la stampa a pois. Questo classico, al tempo, aveva subito conquistato i cuori delle donne, che avevano deciso di adattarlo a tutto. Dai vestiti alle borse alle sciarpe, infatti, i pois ormai erano davvero dappertutto. E, nel corso degli anni, non sono mai spariti completamente. Piuttosto, li abbiamo visti ma sempre nascosti o velati. Oggi, invece, tornano più forti che mai. Questa stampa, nello specifico, viene collegata da sempre alla femminilità e all’eleganza, e riesce a donare quel tocco vintage, che tanti di noi adorano, a qualsiasi stile. La cosa fantastica è che potremo abbinarli in moltissimi modi.

Se decidiamo di indossare un vestito di questo genere, per esempio, dovremo solo ricordarci di scegliere degli accessori che siano dello stesso colore dei pois, così da creare un gioco interessante e dinamico. E poi scarpe nere, lucide e semplici e un piccolo fiocco in testa che richiami sempre i pois o le scarpe, e il gioco è fatto. Questo look così chic farà certamente invidia a tutti quanti e richiamerà le grandi dive degli anni Sessanta con estrema eleganza.

