Le assunzioni nella Pubblica amministrazione procedono a gonfie vele e proprio in questi giorni stiamo assistendo all’espletamento di tantissimi concorsi.

Pochi giorni fa abbiamo parlato della nuova selezione per 45 diplomati al Comune di Napoli e della prova scritta per 8.171 addetti all’Ufficio del processo.

Si tratta di opportunità uniche, da non lasciarsi scappare per ottenere finalmente un impiego a tempo indeterminato nell’amministrazione statale, regionale o comunale.

A questo proposito, oggi Noi della Redazione vogliamo informare i nostri fidati Lettori di un’altra imminente ondata di assunzioni. Il Ministero della Giustizia è alla ricerca di laureati e diplomati in diversi settori, nelle sue sedi dislocate sul territorio nazionale. Vediamo i dettagli e le tempistiche previste per la pubblicazione del bando.

In arrivo un’incredibile ondata di 5.410 nuove assunzioni in tutta Italia per diplomati e laureati

La selezione si svolgerà su base distrettuale e prevede l’inserimento di 1.660 laureati e 3.750 diplomati.

Tra i laureati, ecco le figure ricercate:

180 tecnici IT senior;

1.060 tecnici di amministrazione;

200 tecnici di contabilità senior;

40 tecnici statistici;

150 tecnici di edilizia senior;

30 analisti di organizzazione.

Per quanto riguarda i diplomati, 750 posti sono così ripartiti:

280 tecnici IT junior;

400 tecnici di contabilità junior;

70 tecnici di edilizia junior.

I restanti 3.000 posti sono riservati a diplomati di qualsiasi indirizzo per assumere il ruolo di operatore data entry.

Ma non è finita qui, perché il PNRR prevede anche il reclutamento di altri tecnici di amministrazione con contratto a tempo determinato di 3 anni.

Requisiti e tempistiche

È in arrivo un’incredibile ondata di 5.410 nuove assunzioni in tutta Italia per diplomati e laureati, ma non sappiamo ancora quando. Sta di fatto che la pubblicazione del bando sembra essere imminente, per cui speriamo di trovarlo in Gazzetta Ufficiale già entro l’anno in corso.

I requisiti per accedere dipendono dal profilo prescelto, così per i profili tecnici IT servirà la laurea o il diploma ad indirizzo scientifico.

Diversamente, le posizioni per tecnici di amministrazione si rivolgono a laureati in scienze politiche, economia, giurisprudenza ed equipollenti.

Per i profili inerenti all’edilizia si richiede il possesso del titolo in architettura, ingegneria e simili. Infine, le posizioni relative ai settori contabile, statistico e di organizzazione riguardano laureati e diplomati in discipline economiche, statistiche ed anche psicologiche.

Nell’attesa, ci auguriamo di avere buone notizie il prima possibile e di poter finalmente entrare a far parte dell’amministrazione nazionale.