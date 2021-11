Proprio quel piccolo scopino che si trova accanto al water nei nostri bagni svolge ogni giorno un duro lavoro.

S’impegna a pulirne tutto l’interno ed è sempre a contatto con germi e batteri.

Per questo si sporca facilmente, così come, nel tempo, le sue setole possono ingiallirsi. Quindi, una detersione profonda è necessaria, almeno una volta a settimana.

In questo scopriremo delle alternative alla classica formula chimica pulente e sgrassante in favore di 3 scelte totalmente green.

Non solo candeggina, per pulire e sbiancare lo scopino del WC usiamo questi 3 potentissimi prodotti naturali

Questi sono davvero famosi e si trovano tutti all’interno della cucina.

Sono versatili e sono indispensabili per avere una casa “linda e pinta” ma in modo naturale.

Al primo posto troviamo il bicarbonato, fondamentale per la pulizia della toilette.

Infatti, come abbiamo visto in un articolo precedente può essere utilizzato per mattonelle del bagno super brillanti e per sbiancare le fughe.

Al secondo posto c’è il limone che, per esempio, si può usare così per rimuovere gli aloni neri dei termosifoni dalle pareti.

Infine, il sale grosso che è un potente smacchiatore.

Nonostante ciò, non li utilizzeremo tutti insieme ma creeremo due coppie vincenti contro lo sporco ostinato e il giallo imbruttente.

Bicarbonato più sale

Questa formula è uguale a sbiancare, disinfettare, pulire ed eliminare ogni cattivo odore in un colpo solo.

Quindi, vediamo nel dettaglio il procedimento.

Per prima cosa riempiamo il secchiello dello scopino, fino a metà, con acqua bollente e due cucchiai e mezzo di bicarbonato e sale grosso.

Poi, immergiamo lo scopino, agitiamolo per mescolare e far sciogliere gli ingredienti e lasciamo in ammollo per un paio d’ore.

Trascorso questo periodo di tempo, svuotiamo il secchiello nel gabinetto e sciacquiamolo.

Dopo, posizioniamo lo scopino all’interno del water, tiriamo l’acqua et voilà: abbiamo finito.

Bicarbonato più limone

Passiamo alla seconda formula che dà lo stesso risultato di quella precedente ma in più serve anche per profumare delicatamente.

In questo caso, versiamo all’interno del secchiello acqua bollente, due cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone filtrato.

Mescoliamo con lo stesso scopino e lasciamo in ammollo per due ore.

Passato il periodo di tempo previsto, svuotiamo il secchiello e sciacquiamolo.

Lo scopino, invece, lo mettiamo sempre all’interno del water e poi tiriamo l’acqua.

Così anche questa procedura sarà completata.

Dunque, non solo candeggina, per pulire e sbiancare lo scopino del WC usiamo questi 3 potentissimi prodotti naturali.

