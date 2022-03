Oggigiorno molte persone usano la friggitrice ad aria. La frittura è un metodo di cottura molto amato. Le classiche patatine fritte sono semplicemente irresistibili. Soprattutto i bambini ne sono ghiottissimi. Sono davvero tanti i cibi che possiamo friggere: cotolette di carne, pesce e verdure. Ma non solo. Possiamo friggere infatti anche tanti dolci. Pensiamo a chiacchiere, frittelle e castagnole, che tra l’altro abbiamo assaporato fino a ieri, visto che siamo appena usciti dal periodo di Carnevale. Dolce o salato che sia, il fritto è una gran tentazione. Servito caldo e croccante è davvero difficile resistergli. Tuttavia, sappiamo bene che la frittura non è uno dei metodi di cottura più sani. Non bisogna infatti eccedere.

La friggitrice ad aria è l’elettrodomestico che ci permette di concederci un peccato di gola qualche volta in più. Basta infatti poco olio per ottenere comunque cibi fritti molto gustosi. Come qualunque elettrodomestico, anche la friggitrice ad aria necessita di una corretta e periodica manutenzione. Per garantire un’ottima efficienza, è poi fondamentale lavarla dopo ogni utilizzo. Vediamo allora insieme come procedere.

Ecco come pulire la friggitrice ad aria anche quando molto sporca e togliere la puzza più 2 errori da evitare

Anzitutto, prima di procedere con la pulizia, bisogna attendere che la friggitrice si sia completamente raffreddata. Inoltre, si deve staccare la presa di corrente per poter operare in tutta sicurezza. A questo punto, bisogna pulire i vari cestelli interni usando una soluzione di acqua calda e sapone. Va benissimo il classico detersivo per piatti. Usare un panno morbido o una spugna non abrasiva. Per alcuni modelli è anche possibile mettere i vari componenti in lavastoviglie. In tal senso, consultare bene il libretto delle istruzioni. Una volta fatto ciò, pulire la parte interna della friggitrice con un panno umido e un goccio di detersivo per piatti. Dopo che ci siamo occupati delle parti interne, rovesciamo la friggitrice ad aria e, sempre con una spugnetta umida, puliamo la resistenza. Asciugare quindi a mano o, meglio ancora, far asciugare all’aria aperta.

Vediamo cosa fare in caso di sporco molto ostinato

Nonostante la corretta pulizia di base, può capitare che vi siano macchie di sporco o incrostazioni particolarmente dure e difficili da togliere. In questo caso, creare una cremina mescolando acqua e bicarbonato. Applicarla direttamente sullo sporco ostinato e lasciare in posa una decina di minuti. Trascorso tale tempo, strofinare con un panno o una spugna morbida inumiditi.

E per la puzza?

Il fritto è sicuramente buono ma, in fase di cottura, inevitabilmente rilascia un odore non proprio gradevole. A lungo andare, la puzza può permanere anche nella friggitrice. Per risolvere questo fastidio ci sono varie soluzioni tra cui poter scegliere.

Anzitutto, si potrebbe provare a strofinare mezzo limone sulle parti interne della friggitrice e risciacquare dopo circa 30 minuti.

In alternativa, si potrebbe inserire nel cestello qualche pezzetto di pane o una mela tagliata a metà. Impostare poi la temperatura a 180 o 200 °C e azionare. Far riscaldare per 10 minuti circa. E così, ecco come pulire la friggitrice ad aria.

Attenzione infine a 2 errori che molte persone commettono. Mai usare pagliette in metallo o spugne in materiale abrasivo. Inoltre, mai immergere direttamente nel lavello pieno di acqua il corpo principale del macchinario stesso.

