Non solo caldarroste, ecco alcune idee per ricette gustose dolci e salate con le castagne

Con l’arrivo dei primi freddi gustare una bella porzione di caldarroste calde è davvero una delizia. Cosa c’è di meglio per riscaldarsi durante una passeggiata invernale di una porzione di squisite caldarroste calde. Possiamo cucinarle anche a casa, utilizzando il forno, nel camino o anche la friggitrice ad aria.

Ma le castagne sono un prezioso frutto autunnale dai tanti benefici che possiamo preparare in tantissimi modi diversi. Oggi vedremo proprio alcune ricette anche poco conosciute da provare assolutamente. Dolci, primi e secondi della tradizione che soddisferanno il nostro palato.

Non solo caldarroste, ecco alcune idee per ricette originali e golose

Il sapore dolce e goloso delle castagne le rende l’ingrediente perfetto per realizzare dessert ghiotti e prelibati. Si utilizzano spesso come farcitura per crostate, strudel o si preparano sciroppate o come confettura. Ma forse sono ancora più gustose se abbinate a del cioccolato, in mousse o nei dolcetti ripieni. Ad esempio, in diverse zone della Basilicata si utilizzano per preparare dei panzerottini dolci tipici del Natale.

Per farli lessiamo 1 kg di castagne, tritiamole finemente e lasciamole raffreddare. Nel frattempo, prepariamo una cioccolata leggera, sciogliendo del cacao amaro con dell’acqua e zuccheriamo a piacere. Recuperiamo della buccia di arancia, facciamola essiccare e tagliamola a pezzettini piccolissimi. Uniamo le castagne con il cioccolato, la buccia d’arancia e un goccio di brandy e amalgamiamo.

Non ci resta che tirare un impasto, possiamo riprodurre quello delle chiacchiere, ma aggiungendo un po’ di succo d’arancia. Prepariamo la sfoglia come se dovessimo fare dei ravioli, farciamoli e sigilliamo bene i bordi. Friggiamo i panzerottini e spolveriamoli con zucchero a velo e cannella.

Primi piatti della tradizione povera e ingrediente da aggiungere a succulenti arrosti

In tempi di magra, quando le riserve di grano non erano sufficienti, si preparava la farina di castagne. Per stemperare il suo sapore più dolce veniva mescolata a quella di grano e utilizzata per piatti dal condimento salato.

Possiamo preparare la pasta fresca di castagne con 200 g di farina di castagne e 300 g di farina 00. Aggiungiamo 3 uova, un po’ di latte, impastiamo e lasciamo riposare il panetto per almeno 30 minuti.

Dopodiché, tiriamola e creiamo tagliatelle, cavatelli o il formato di pasta che preferiamo. Per il condimento utilizziamo un sugo bianco con pancetta, pomodori secchi o anche noci.

Ma le castagne si possono utilizzare anche per realizzare condimenti di primi piatti o secondi saporiti. Sono perfette per dare sapore agli arrosti di maiale al forno, basterà lessarle e preparare un fondo con delle pere. Oppure cucinandole con funghi e pancetta saltate in padella con un filo d’olio EVO.

Insomma, non solo caldarroste, ecco alcune idee per ricette con le castagne davvero golose e assolutamente da provare. Ricordiamoci sempre di controllare che le castagne siano ancora buone da mangiare e non marce. Utilizzando il metodo della bacinella d’acqua scopriremo in poco tempo quali sono quelle da scartare. Le castagne marce non saranno utilizzabili per i nostri piatti, ma possiamo sempre usarle per creare favolosi pupazzetti decorativi.