La tredicesima che ci rendeva più ricchi a Natale ora serve spesso per mettere una pezza ai debiti

Oltre 33 milioni di italiani si preparano a incassare la tredicesima. Ovverosia, la cosiddetta gratifica natalizia che in passato permetteva a tante famiglie di sfruttare, proprio sotto le festività, un doppio stipendio per fare shopping nei negozi. Ed anche per preparare le grandi tavolate per pranzi e cene con tanti parenti e amici.

Al giorno d’oggi, invece, la tredicesima, in tutto o in parte, spesso sfuma per rientrare dai debiti e dai ritardi di pagamento. Dalla bolletta della luce o del gas che è già scaduta. Passando per la rata del mutuo con la banca. Una rata da saldare per non correre poi il rischio di passare dalla morosità all’insolvenza.

La tredicesima che ci rendeva più ricchi a Natale ora è solo un lontano ricordo

Detto questo, il monte lordo delle tredicesime per il 2022 si attesterà a quasi 47 miliardi di euro in accordo con le rilevazioni a cura dell’associazione degli artigiani della CGIA di Mestre. Con i lavoratori e con i pensionati interessati che sono 33,9 milioni. Precisamente, 17,8 milioni di lavoratori dipendenti e 16,1 milioni di pensionati. Con questi ultimi che saranno i primi a prendere la tredicesima già a partire dal prossimo 1 dicembre del 2022.

La tredicesima che ci rendeva più ricchi è purtroppo alle spalle per molte famiglie. In quanto rispetto al passato, in altre parole, la gratifica natalizia non sarà interamente spesa in consumi e in regali sotto le festività natalizie. Per esempio, anche chi ha un reddito medio-alto, di questi tempi, utilizzerà in tutto o in parte la tredicesima per mettersi in regola con il Fisco. Andando a pagare a saldo l’IMU dovuta per la casa vacanze.

Cosa regalare per Natale 2022 tra generi alimentari e gadget tecnologici

In linea con una tendenza che ormai in Italia dura da qualche anno a questa parte, anche per il Natale 2022 dovrebbe confermarsi il trend relativo ai regali di Natale rigorosamente utili. A partire dai generi alimentari, passando per i gadget tecnologici che sono sempre ben graditi. Non solo smartphone e tablet, ma anche Fitness Tracker e smart home speaker.

Per i più piccoli a farla da padrone saranno chiaramente i giocattoli. Mentre tra adulti lo scambio di regali di Natale prevede spesso libri, scarpe, abbigliamento, accessori e anche, altrettanto spesso, gli articoli e i prodotti per la cura della persona. Così come c’è chi a Natale 2022, per non sbagliare, regalerà direttamente dei buoni. Che poi saranno spendibili online sui principali portali di e commerce.