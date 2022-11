Se dovevano essere decisive, le settimane che stiamo vivendo sulle quotazioni dell’oro stanno mantenendo tutte le aspettative. Tra alti e bassi, infatti, il prezzo dell’oro ha prima tentato un’accelerazione al ribasso salvo poi recuperare e chiudere sostanzialmente invariato. Quindi, il test dei supporti potrebbe fare scattare al rialzo le quotazioni del metallo prezioso.

Quali sono stati i motivi che hanno portato prima all’indebolimento e poi alla ripresa delle quotazioni dell’oro?

Ancora una volta sono state le indicazioni provenienti dalla politica monetaria a condizionarne l’andamento. Non appena, infatti, il dollaro si è indebolito contro l’euro il prezzo dell’oro ha ripreso a salire riportandosi sopra supporti decisivi per il percorso di medio/lungo termine.

Un’ulteriore mano al rialzo dell’oro potrebbe arrivare anche dalla stagionalità. Come si vede dal grafico, infatti, stiamo andando incontro a una stagione favorevole alla crescita del prezzo del petrolio. Solo tra febbraio e marzo dovremmo assistere a una fase ribassista.

Il test dei supporti potrebbe fare scattare al rialzo le quotazioni dell’oro: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 25 novembre in ribasso dello 0,06% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.754,0 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,02%.

Dopo che nel corso della seduta di mercoledì è stato testato l’importantissimo supporto in area 1.750 dollari, le quotazioni dell’oro sono ripartite riguadagnando l’impostazione rialzista. Il superamento, in chiusura di giornata, della resistenza in area 1.794,3 dollari potrebbe dare ulteriore slancio alle quotazioni. Notiamo, infatti, che questo livello già in passato ha frenato l’ascesa del prezzo dell’oro. Qualora ciò dovesse concretizzarsi, allora l’oro potrebbe continuare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1.750 dollari. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo schema mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Confermato lo scenario rialzista di cui scrivevamo alla chiusura di settimana scorsa

Con la chiusura di venerdì, poi, è stato rotto al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che ha come obiettivo più probabile in area 1.750 dollari. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un rialzo verso gli altri obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata. La massima estensione rialzista potrebbe collocarsi in area 2.000 dollari, in corrispondenza dei massimi annuali.