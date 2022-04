In cima alla lista dei prodotti più genuini, questo latte sarebbe ottimo per sistema immunitario, glicemia e diabete

Secondo studi recenti, il latte italiano avrebbe una qualità molto alta anche quando non si tratta di prodotti biologici. L’Università di Napoli ha confermato che solo alcune marche di latte distribuite nei negozi e nei discount presentano residui di farmaci utilizzati per curare le mucche allevate. Si tratta comunque di quantitativi che stanno sotto le soglie di tolleranza stabilite dai regolamenti europei.

Gli esempi di prodotti in cui non è stata riscontrata presenza di antibiotici sono diversi e questo ci fa stare tranquilli. Il consumo giornaliero di latte sarebbe fondamentale per la nostra salute e il fabbisogno giornaliero dovrebbe sempre essere garantito dalla nostra dieta.

Un marchio virtuoso

In cima alla lista dei prodotti più genuini è stato inserito il latte Arborea della cooperativa 3A, che ha superato il test sulla genuinità con ottimi risultati. Si tratta di un latte ottenuto grazie al lavoro dei migliori allevatori della Sardegna con una mungitura regolare e completa. Viene utilizzato per numerosi prodotti di alta qualità come yogurt, burro e formaggi. Utilizzato, poi, anche per i prodotti ad alta digeribilità, che risulterebbero particolarmente adatti a chi ha problemi nell’assimilazione.

Il latte pastorizzato ad alta temperatura previene gli sprechi mantenendo integri sapore e proprietà. La pastorizzazione è un processo fondamentale per eliminare microrganismi patogeni che potrebbero essere presenti nel latte crudo. È una forma di controllo utile per garantire la sicurezza alimentare necessaria perché il prodotto possa essere consumato sia dai bambini che dagli adulti.

La scrematura permette poi di eliminare totalmente o parzialmente i grassi riducendo l’apporto calorico. La qualità degli elementi bioattivi, dei minerali e delle proteine contenute, aiuta l’organismo a mantenersi in forma e a prevenire malattie che potrebbero cronicizzarsi.

Tra i prodotti più genuini anche il latte Zymil della Parmalat. Con solo l’1% di grassi e senza lattosio è considerato uno dei migliori per chi ha problemi di digeribilità. L’assenza di farmaci o antibiotici potrebbe limitare la produzione, ma questi marchi virtuosi hanno fatto scelte differenti.

Gli studi dicono che piccole dosi di antibiotico, assunte tramite gli alimenti, potrebbero danneggiare la flora intestinale e allevare batteri resistenti. La salute del microbiota è importante per tutte le persone, ma soprattutto per i bambini che dovrebbero assumere maggiori quantità di latte.

Il calcio, soprattutto durante l’età dello sviluppo, sarebbe fondamentale per la salute futura di muscoli, ossa e denti. Avere delle garanzie certificate sulla qualità dei prodotti che troviamo in commercio è un passo avanti in materia di prevenzione delle malattie croniche. Quando ci troviamo di fronte a prodotti italiani certificati, rispettare il fabbisogno giornaliero di elementi nutrienti è più facile. Soprattutto per alimenti importanti come il latte.

Uno studio canadese ha stabilito che mangiare il latte con i cereali per 2 volte al giorno ridurrebbe i livelli di zucchero nel sangue durante la giornata. Un alleato fondamentale nella lotta contro glicemia e diabete.

