Gli amanti della montagna avranno incrociato molto spesso questo nome sulle baite. Forse meno noto del Bombardino, ma certamente ancora più rinvigorente e per certi versi sorprendente. Il Calimero ha tutte le carte in regola per accompagnare molte serate invernali trascorse davanti al camino. Come se non bastasse, utilizza alcuni ingredienti estremamente comuni. Dal corpo nero, come il noto pulcino d’anatroccolo diventato famoso grazie alle pubblicità di Carosello. Ed ugualmente dalla testa bianca, come la panna che lo conclude magnificamente. Ci sorprenderà la facilità e anche i tempi rapidi di preparazione. Vediamo dunque come prepararlo. Non solo caffè ma anche liquore d’uovo per una bevanda serale rinvigorente e riscaldante semplicissima da preparare.

Pochi ingredienti e una fiamma

Oltre al colore, la caratteristica di questa straordinaria bevanda è la temperatura. Calda e avvolgente, questa miscelazione ci riscalderà in profondità. Queste due caratteristiche ci consigliano il bicchiere di cui abbiamo bisogno. L’ideale sarebbe una tazza di vetro, in modo da far emergere la caratteristica cromatica e per mantenere il calore il più possibile. Inoltre, la tazza è un omaggio al caffè, che è il protagonista principale. Un bicchiere da cognac potrebbe essere una valida alternativa. Gli ingredienti necessari sono caffè, liquore all’uovo, panna fresca e il cacao in polvere.

Procediamo con il seguente ordine. Normalmente la parte alcolica è la prima a dover essere versata. Prendiamo così un pentolino e mettiamo a riscaldare il liquore all’uovo. In Italia il Vov è il prodotto più conosciuto di questa tipologia, ma nulla ci impedisce di creare un liquore all’uovo fatto in casa. Sulla quantità possiamo considerare 4,5 cl di prodotto a persona. La fiamma deve essere bassa, per evitare grumi. Parallelamente, prepariamo caffè espresso leggermente zuccherato. Consideriamo una tazzina scarsa di prodotto per persona, anche se ovviamente possiamo abbondare in base ai gusti.

Versiamo nelle tazze il liquore quando questo inizia a sobbollire per la temperatura raggiunta. Aggiungiamo il caffè espresso. Ora possiamo colmare la tazza con la panna fresca. In cima possiamo guarnire con una spolverata di cacao, per rendere il mix di sapori ancora più completo.

Alcuni aggiungono una nota di cannella, ma questa rischia forse di perdersi nei sapori forti e avvolgenti già presenti nel bicchiere. Per quanti considerano il Calimero una variante del Bombardino, forse dovrebbero tenere in considerazione il fatto che le differenze sono sostanziali, soprattutto da un punto di vista di tenore alcolico. Infatti, nel Bombardino il liquore principale è il brandy (o il whiskey), cui si aggiunge il liquore all’uovo (che è decisamente più leggero come gradazione). Nel Calimero invece la parte alcolica unica sarebbe costituita proprio dal liquore all’uovo. Dunque coincide decisamente più con gli interessi di chi vuole entro tempi ragionevoli ritornare ad un livello di sobrietà completa. Questo aspetto, peraltro, sarà molto importante anche sulle piste da sci, considerando la stretta decisa dal governo con controlli e multe fino a 1.000 euro per questo comportamento.