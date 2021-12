In casa non possiamo fare a meno degli asciugamani, li utilizziamo frequentemente e tendono a perdere facilmente la morbidezza iniziale. Proprio per quello potrebbe essere utile sapere che per avere asciugamani sempre morbidi e profumati bastano solo questi 3 incredibili ingredienti comuni della cucina.

Inoltre, un problema che accomuna molti è quello di ritrovarsi gli asciugamani con un odore sgradevole che, nonostante il lavaggio, sembra non andare mai via.

È bene sapere che tutto ciò si può risolvere senza troppe difficoltà utilizzando un prodotto che alcuni di noi hanno già in casa.

Non solo bicarbonato e aceto, per eliminare la puzza di umido dagli asciugamani basterebbe questo sensazionale rimedio della nonna

Come prima cosa è importante fare molta attenzione ai prodotti che utilizziamo per il lavaggio stesso, perché potremmo utilizzare involontariamente prodotti poco indicati.

Scopriamo insieme questo ingrediente molto conosciuto ed apprezzato per le sue incredibili proprietà che lo rendono un prezioso alleato in casa: il sapone di Marsiglia.

Non tutti sanno, però, che per pulire le fughe del pavimento basterebbe solo questo sorprendente trucchetto utilizzando proprio il prodotto in questione.

È noto anche per la sua profumazione capace di rendere gli asciugamani come nuovi. Già in passato era utilizzato dalle nonne per lavare il bucato a mano.

Per dire addio alla puzza di umido dovremo preparare una bacinella capiente e versare all’interno alcune scaglie di questo sapone insieme ad un litro d’acqua calda. È il momento di mettere nella bacinella gli asciugamani che devono tornare a profumare, lasciandoli a mollo per un’ora circa. Passato il tempo necessario dovremo solo più risciacquare e strizzare gli asciugamani, per poi metterli a lavare in lavatrice.

Dunque, non solo bicarbonato e aceto, per eliminare la puzza di umido dagli asciugamani basterebbe questo sensazionale rimedio della nonna.

Suggerimenti utili

È importante ricordarci di areare quotidianamente le nostre stanze per asciugare l’umidità che si accumula nelle stanze, in particolare in questo periodo dell’anno.

Proprio per questo per eliminare la puzza di umidità dall’armadio basterebbe un solo comune oggetto economico e facilmente reperibile.

Dovremmo sempre ricordare di appendere gli asciugamani subito dopo averli utilizzati, così si asciugheranno adeguatamente. Ovviamente se fossero eccessivamente bagnati sarebbe consigliato lavarli immediatamente, così risolveremo il problema a monte.

Infine, sarebbe buona norma aggiungere sempre alcune gocce di olio essenziale nella vaschetta dell’ammorbidente per renderli maggiormente profumati.