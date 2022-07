Si tende sempre di più a puntare sulle materie prime in cucina. I motivi sono essenzialmente 2. Il primo è che rappresenta una strategia consigliata tra i metodi per risparmiare. Il secondo motivo è che diventa più facile mangiare qualcosa che abbia quantità di ingredienti tarate in base alle proprie esigenze.

E, soprattutto, se si possono sfruttare ricette sfiziose, preparazioni light e soluzioni rapide, la cosa si fa molto interessante

Pochi ingredienti

Può diventare molto utile scoprire come fare questo gelato fatto in casa senza gelatiera. Il gusto è al cocco, piace a molti e in pochissimo tempo si può trasformare in una bevanda estiva.

Servono essenzialmente 4 cose:

a) 500 ml di latte di cocco;

b) 50 grammi di zucchero (chi vuole può limitare questa quantità);

c) 400 ml di panna da montare.

Le quantità sono puramente indicative, tenuto conto che ognuno dovrà scegliere le quantità in base alle sue necessità. A partire, ad esempio, da quanto gelato si vuole produrre. L’ideale è non distanziarsi troppo dalle proporzioni.

Per prima cosa mettere a bollire il latte di cocco e lo zucchero finché non arrivano ad ebollizione. Successivamente posizionarli in frigo a raffreddare (meglio aspettare almeno un’ora).

Come fare questo gelato fatto in casa senza gelatiera che in pochi secondi diventa una freschissima bevanda

La fase successiva sarà quella di montare bene la panna con l’ausilio di una frusta (meglio se elettrica). A quel punto andrà aggiunta al composto iniziale. Non deve essere un processo automatico, ma bisogna lavorare con un cucchiaio affinché il composto risulti omogeneo. Dopo averlo messo in freezer, questa operazione andrà ripetuta ogni paio d’ore, per poi servirlo dopo qualche ora.

La soluzione alternativa, se lo si vuole conservare per qualche giorno, è tirarlo fuori poco prima di consumarlo, attendere 10-15 minuti e mescolare. Questo accentuerà la sua cremosità.

Ma oltre a fare il gelato in casa con questa procedura si apre la strada anche ad un’altra preparazione. Quando, infatti, ci si trova davanti al prodotto finale, con una consistenza cremosa, si può creare una freschissima bevanda.

Sono sufficienti davvero pochi secondi. Basta, infatti, mettere nel mixer un po’ di gelato al cocco e di latte (della tipologia che si preferisce). Dopo aver azionato lo strumento, in poco tempo si avrà qualcosa da bere che si farà apprezzare dal palato. La densità dipenderà dalle proporzioni che si sceglieranno tra i 2 ingredienti.

L’ideale è berlo con una cannuccia. Sempre in casa e con un metodo non troppo complicato si può provare a fare un’ottima granita alla mandorla.

