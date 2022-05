Questi posti di lavoro a tempo indeterminato presso le Camere di Commercio sono perfetti per chi cerca un lavoro a due passi da casa

Tra gli Enti pubblici sparsi sul territorio nazionale che spesso pubblicano bandi per la ricerca di personale, troviamo le Camere di Commercio. Di norma il numero dei posti messi a concorso non sono tanti ma offrono l’opportunità di lavorare a due passi da casa. La considerazione vale ovviamente con riferimento ai candidati della stessa zona dell’Ente interessato.

Abbiamo già visto quali laureati possono accedere ai tirocini retribuiti proposti da questo Comune del Centro Italia. Presentiamo adesso, invece, questi posti di lavoro a tempo indeterminato presso le Camere di Commercio apparsi sull’ultima Gazzetta.

La Gazzetta n. 34 del 29 aprile

Sull’ultima Gazzetta Ufficiale, la n. 34, troviamo nel complesso tre distinti bandi di selezione riguardanti tre diversi Enti. I primi due sono i seguenti:

CCIAA di Arezzo-Siena, per un posto di esecutore amministrativo, categoria B1, per la sede di Arezzo. Si tratta tuttavia di un avviso di avviamento numerico e selezione riservato alle sole categorie protette, ai sensi della Legge 68/1999. Le domande vanno inviate entro 15 giorni da quello di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta;

CCIAA dell’Umbria, per un posto di agente servizi tecnico-amministrativi, cat. B. La selezione è riservata ai soggetti disabili (Legge 68/1999) e la sede di lavoro è a Perugia. Le istanze vanno inviate solo ad ARPAL Umbria della sede di Perugia, non alla Ente camerale perugino.

In entrambi i casi, le assunzioni previste sono a tempo pieno e indeterminato.

Il terzo ed ultimo concorso interessa la CCIAA di Firenze per complessivi 6 posti di assistente amministrativi contabili. La categoria è la C (posizione economica C1) e anche in questo caso l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, 2 dei posti disponibili sono riservati ai militari volontari congedati senza demerito. Un altro posto è riservato al personale interno.

Il bando del concorso prevede il rispetto dei requisiti generici per l’ammissione ai pubblici uffici. Quanto al titolo di studio, occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le istanze vanno inviate solo online allegando tutti i documenti previsti all’articolo 3 del bando. Quanto ai termini, le istanze devono pervenire entro il prossimo 29 maggio.

La procedura concorsuale prevista da questa Camera di Commercio

La selezione prevede una prova scritta (test a risposta multipla e punteggio massimo di 30 punti) e successiva prova orale (per chi supera quella scritta). Anche in questo caso il punteggio massimo è di 30 punti e il colloquio verte, tra le altre, sulle materie dello scritto e le conoscenze informatiche e dell’inglese.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati ai bandi a prendere visione integrale degli stessi per tutti i dettagli del caso.

