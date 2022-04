A dare personalità al viso di ogni donna e a esaltarne i tratti, un ruolo chiave lo giocano i capelli. Per questo motivo dovranno essere sempre al top e in grado di valorizzarci. La loro forma è dunque un elemento assolutamente da non trascurare, soprattutto se auspichiamo un cambio di chioma.

In tal caso potremmo andare dal parrucchiere e chiedere uno dei tagli di moda di questa primavera. O per un cambiamento meno netto, potremmo prendere l’abitudine di raccogliere i nostri capelli con particolari pettinature. Una scelta stilosa ma anche pratica, soprattutto ora che le giornate diventano più calde. Se dunque siamo orientati verso un modo diverso di portare i capelli, non possiamo non prendere in considerazione gli ultimi dettami della moda.

Una pettinatura sia per capelli scalati che pari

A riscuotere successo non è il solito chignon ma questa elegante acconciatura che può essere casual nonché formale. Non solo si presta alla quotidianità e ad eventi particolari, ma anche alle diverse tipologie di capelli. Infatti, spesso molte pettinature sembrano adatte solo alle chiome lisce. Questa invece no, va benissimo anche sui capelli ricci e mossi, anzi sarà ancora più d’effetto.

Non vi è neanche bisogno di un taglio pari, perché si può fare anche con i capelli scalati. Richiede solo una lunghezza media o lunga. Si tratta della treccia boho chic o bohémien, una treccia morbida che scende dolcemente lateralmente al capo.

Non il solito chignon, ma questa elegante acconciatura semplice da realizzare con capelli ricci e lisci sarà la tendenza di questi mesi

Realizzare questa treccia è facilissimo, anche se non si è esperte. Prima di tutto, facciamo lo shampoo il giorno precedente perché appena lavati i capelli scivolano maggiormente. Qualora fossero inclini al problema, adottiamo dei trucchetti per non far elettrizzare i capelli asciugandoli. Tracciamo una riga laterale.

Districhiamo perbene i capelli con un pettine ed ecco che siamo pronte a partire. Raggruppiamo tutti i capelli dietro l’orecchio opposto al lato della riga. Dividiamo i capelli in tre ciocche che partano dalla parte alta della testa. In caso di frangia possiamo decidere se includervela o lasciarla fuori.

Divise le ciocche prendiamone una esterna e facciamola passare su quella centrale. Faremo lo stesso anche con quella esterna dall’altro lato e continueremo a intrecciare fino al termine dei capelli. Intrecciamo senza stringere troppo le ciocche. Nel farlo, assicuriamoci di mantenere la ciocca centrale ben aderente al capo e di non farle prendere forme strane. Terminata la treccia, la legheremo con un elastico o un fiocco.

Volendo, possiamo passarvi una spruzzata di lacca per fissare, ma senza eccedere, perché l’aspetto deve essere naturale. Se qualche piccola ciocca fuoriesce dalla treccia non c’è da ritoccare, anzi diventa un effetto ricercato dalla pettinatura. Così come possibili ciocche corte libere ai lati del nostro viso.

Il risultato finale sarà davvero meraviglioso, perché renderà giustizia ai nostri capelli senza irrigidirli troppo. Da sottolineare, poi, come questa pettinatura sia davvero senza età e perfetta per ogni donna.

Lettura consigliata

Per illuminare capelli scuri, chiari o bianchi senza schiarire le ciocche possiamo chiedere al parrucchiere questa tecnica alternativa a balayage e face framing