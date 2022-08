Non c’è niente di peggio che prendersi una brutta insolazione proprio a inizio vacanza. La bruciatura solare è uno degli inconvenienti più comuni che possano colpirci durante la stagione estiva. Ovviamente, la prevenzione è fondamentale e dovremmo sempre applicare la crema solare prima di esporci al sole, anche per previ periodi.

Ma se ormai il danno è fatto e ci siamo bruciati, come possiamo limitare al massimo i danni e trovare sollievo più in fretta? Vediamo alcuni metodi naturali e norme di comportamento importanti per combattere l’insolazione.

Impacchi di tè freddo

Per dare immediato sollievo alla pelle ustionata possiamo usare un ingrediente naturale che praticamente tutti hanno in casa: un impacco di tè freddo. Prepararlo è semplicissimo: basta far bollire dell’acqua, immergere la bustina per qualche minuto, poi aspettare che il tè si raffreddi completamente prima di applicarlo sulla pelle con un panno morbido.

Coprire sempre la pelle

Molti italiani fanno l’errore di tornare in spiaggia col costume pochi giorni dopo essersi scottati. Questo è un errore: dobbiamo assolutamente proteggere la nostra pelle da ulteriori danni ed evitare l’esposizione al sole per diversi giorni dopo una scottatura o un eritema solare.

Non bisognerebbe nemmeno stare sotto l’ombrellone, perché non offre protezione adeguata dai raggi UV. Se proprio dobbiamo stare all’aperto, meglio indossare indumenti leggeri ma coprenti.

Non solo aloe, cosa applicare per far passare in fretta le scottature

Forse l’aspetto più importante per guarire più in fretta da una scottatura è di mantenerci idratati con attenzione. Dobbiamo premurarci di assumere più acqua durante i giorni successivi a una scottatura, e idratare anche la pelle applicando regolarmente una crema idratante e lenitiva.

Non utilizzare prodotti che contengono alcool

Alcuni prodotti per la pelle possono contenere alcool. L’alcool non andrebbe utilizzato sulla pelle ustionata perché crea ulteriore disidratazione.

Anche gli occhi si possono bruciare. Non solo aloe, ecco cosa fare se avvertiamo fastidi agli occhi. Molti non sanno che spesso a un’ustione solare si accompagnano fastidi agli occhi. Questo perché anche gli occhi possono essere vittima di scottature. Se avvertiamo fastidi agli occhi, ricordiamoci di non toccarli con le mani, e indossiamo sempre degli occhiali da sole quando siamo all’esterno a, anche nelle giornate nuvolose. Ma soprattutto, dobbiamo premurarci di applicare la crema solare su tutto il corpo, anche nei punti che vengono più frequentemente dimenticati.

