A tavola i fiori vengono molto utilizzati. Ne esistono diversi tipi ed ognuno di loro presenta delle caratteristiche benefiche per il nostro organismo. In particolare ci sono i fiori di zucca. Sono un alimento molto utilizzato, inoltre sono versatili e vengono presi in considerazione per la preparazione sia di primi che di secondi piatti. Hanno un gusto particolare, a volte un po’ amarognolo, ma fa leccare i baffi a grandi e piccini. Inoltre il loro colore arancione rende i piatti più vivaci.

Caratteristiche nutrizionali

Contengono in grandi quantità acqua e i valori nutrizionali sono così distribuiti:

94 g di acqua;

0,4 g di lipidi;

1,7 g di proteine;

0,5 g di carboidrati;

0 mg di colesterolo.

Contengono la vitamina A e C, la riboflavina e minerali come il ferro e, in quantità più considerevoli, il calcio (39 mg) e il fosforo (37 mg). Sono veramente poveri di calorie. Rientrano tra gli alimenti con un indice calorico bassissimo. Difatti su 100 g avremo solo 12 kcal.

Come pulire i fiori di zucca per farli fritti o al forno e i loro benefici

Sulla base del profilo nutrizionale possiamo quindi dire che sono un ottimo alimento per la nostra dieta. Oltre ad essere molto buoni in ogni loro preparazione, serberebbero per la salute dell’uomo tanti benefici. Basti pensare che l’acqua è l’elemento più presente e lo si trova in grandi quantità tra i valori nutrizionali. Da questo consegue che si tratta di un alimento molto digeribile, non causa gonfiore e sarebbe anche diuretico. Le calorie, come abbiamo visto, sono veramente basse. Infatti viene molto indicato nelle diete ipocaloriche.

Oltre a questo, sembrerebbe che i fiori di zucca abbiano la capacità di aumentare la formazione di alcuni enzimi capaci di riparare le molecole danneggiate. Infatti potrebbero avere un ruolo antitumorale. Sono indicati anche per chi presenta problemi agli occhi, come ad esempio la cataratta. I soggetti diabetici sono molto soggetti a problemi oculistici. Proprio per questo, un consumo adeguato di fiori di zucca andrebbe a ridurre il rischio di alcuni disturbi correlati al diabete. Avendo la vitamina A, sarebbero essenziali per la salute di ossa e denti e la vitamina C aiuterebbe il sistema immunitario.

Alcuni consigli

Pulire la frutta è molto importante, perché si eliminano molti batteri. Quindi anche con i fiori di zucca è importante, prima di procedere con la cottura, lavarli. Un consiglio molto utile è quello di affrettarsi a consumarli in quanto appassiscono un giorno dopo averli raccolti. Con un coltello eliminiamo delicatamente le protuberanze che stanno alla base del fiore. Dopo lo apriamo ed eliminiamo il pistillo interno con l’aiuto di un coltellino. Adesso li sciacquiamo sotto l’acqua non troppo forte. Li lasciamo asciugare o tamponandoli oppure poggiandoli su un canovaccio. Ecco come pulire i fiori di zucca e i benefici che questo alimento ha sulla nostra salute.

