Per ogni casalinga che si rispetti il bucato è una delle missioni più importanti da portare a termine. Non a tutti riesce bene, i panni possono puzzare, uscire macchiati e quindi nella maggior parte delle volte il risultato non è soddisfacente.

Non si può sempre puntare il dito sulla lavatrice, magari vecchia o magari da pulire. Alcune delle volte si commettono degli errori involontariamente che possono condizionare la buona riuscita del lavaggio.

La soluzione ideale per poter lavare i vestiti e farli profumare come non mai

In commercio esistono molti prodotti che sono proprio indicati per poter profumare i panni durante il lavaggio a mano o in lavatrice. Alcuni di questi prodotti sono chimici e potrebbero anche essere pericolosi per la nostra salute. Inoltre, da non sottovalutare che hanno un costo da dover calcolare per ogni lavaggio.

Ma in pochi conoscono questo segreto per avere un bucato straordinariamente profumato grazie ad un comune ingrediente che abbiamo tutti in cucina e che può valere oro se usato in questo modo.

Si tratta di un trucco delle nostre nonne, del tutto naturale, che impiega un ingrediente che può essere utilizzato per il lavaggio, ma anche dopo mentre si stira. Un’ottima soluzione se si vuol risparmiare, pensare alla salute e soprattutto all’inquinamento per smaltire sia il flacone in plastica e sia alla soluzione chimica appena utilizzata.

Questo comune ingrediente che abbiamo in cucina può valere oro per il nostro bucato se usato in questo modo

Questa soluzione naturale e fai da te è davvero l’ideale per un lavaggio del bucato o stirarlo ed ottenere un risultato straordinario.

Un sorprendente spray da realizzare con 15 gocce di essenza (ad esempio lavanda o muschio bianco, o gelsomino e così via) e un solo cucchiaino di amido di mais. Il tutto diluito con l’acqua in un classico flacone spray da circa mezzo litro.

Dopo aver agitato il flacone, si potrà inserirne un paio di misurini durante il lavaggio in lavatrice. Oppure utilizzarlo come un classico appretto, molto profumato e perfetto per stirare i panni con il ferro da stiro.

