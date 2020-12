Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È uno dei detergenti per la pulizia della casa più conosciuto e in alcuni strani casi il detersivo può essere davvero molto utile.

Nelle faccende domestiche può capitare qualche imprevisto, come dimenticarsi di acquistare il sapone per lavare le mani. In questo caso, servirà del detersivo mischiato ad un po’ di acqua come valida alternativa.

In caso di maggior sporco sui mobili della cucina o anche sulle mani, ad esempio olio, grasso o residui di vernice, si potrà ottenere un buon detergente mischiando un cucchiaio di detersivo con un cucchiaio di olio vegetale in un po’ d’acqua.

Un mezzo bicchiere di detersivo potrebbe sbloccare lo scarico senza l’intervento di un idraulico. Basterà applicare il detersivo nello scarico e farlo agire per qualche minuto e poi versare dell’acqua bollente che aiuterà a pulire lo scarico bloccato. Questa procedura può essere fatta più volte alternando anche con il bicarbonato o aceto.

Gli strani casi in cui il detersivo può essere utile

Pretrattare una macchia sui tessuti non è mai stato così semplice. Un trucco molto utile quando a tavola ci si sporca i vestiti mentre si mangia o mentre si preparano le pietanze, è quello di utilizzare il detersivo sulle macchie. Bisognerà prendere un canovaccio pulito bagnarlo e applicarci un po’ di detersivo e iniziare a strofinare direttamente sulla macchia. Dopo aver fatto questo bisognerà comunque lavare il capo per toglier via il restante della macchia e il detersivo applicato.

Anche per la pulizia dei pavimenti può essere utile un detersivo generico. In un secchio d’acqua calda, versare un tappo di sapone e iniziare a lavare. Il pavimento risulterà pulito ed in più sarà monto profumato.

Inoltre da utilizzare sulle varie superfici, si può preparare un detergente con 2 cucchiai di detersivo in un litro d’acqua. La soluzione sarà sorprendente, in quanto pulirà lo sporco compreso il grasso in cucina senza tralasciare il profumo che diffonderà per tutto l’ambiente.

