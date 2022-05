Non solo albicocche e carote ma anche questo gustosissimo ortaggio aiuterebbe l’abbronzatura evitando scottature

Il clima sta decisamente anticipando l’estate, con temperature ben oltre la media stagionale. Molti avranno già prenotato le vacanze, mentre altri saranno già ai nastri di partenza per approfittare di piscine e parchi acquatici.

Tra gli amanti della tintarella, insomma, si inizia davvero a fremere. Alcune persone più di altre, però, potrebbero aver bisogno di un piccolo aiutino per evitare spiacevoli inconvenienti. Esporsi al sole, infatti, non è affatto uno scherzo. Se da un lato i raggi solari sembrerebbero essere fondamentali per la salute, non mancherebbero dall’altro i possibili rischi. Il sole non sarebbe infatti soltanto un buon “fornitore” di vitamina D, ma anche un potenziale nemico della pelle.

Scottature e ustioni sono sempre dietro l’angolo e, oltre a essere talvolta decisamente dolorose, sarebbero anche piuttosto pericolose per la salute. Per evitarle, tra le altre cose, potremmo consumare non solo albicocche e carote, ma anche un gustoso ed impensabile ortaggio.

Prepararsi tra rischi e prevenzione

Anche la pelle in questo momento si sta lentamente risvegliando dal torpore invernale. Per questo è fondamentale evitare e prevenire possibili “traumi”, avventurandoci in una esposizione sregolata e priva di protezioni.

Possiamo distinguere una preparazione prettamente estetica da una più profonda. Per quanto riguarda la prima, sarebbe ottimo fare degli scrub con appositi prodotti o Sali, ottimi anche per contrastare gli inestetismi. Così facendo rimuoveremo le cellule morte, ammorbidendo la cute e preparandola ad accogliere sole e trattamenti vari.

A questo andrebbe affiancata una buona idratazione e, ovviamente, un’adeguata alimentazione. Questo è ancor più vero per tutte quelle persone dalla pelle particolarmente chiara ad alto rischio scottature. In questi casi sarebbe utile un’integrazione di betacarotene, non solo con appositi integratori, ma anche con determinati cibi.

Sottolineiamo, in ogni caso, che tutti, anche i più scuri di carnagione dovrebbero sempre esporsi consapevolmente, applicando un’adeguata crema dotata di fattore di protezione.

Non solo albicocche e carote ma anche questo gustosissimo ortaggio aiuterebbe l’abbronzatura evitando scottature

Molti sapranno che, per preparare la pelle all’abbronzatura, sarebbe utile consumare cibi “arancioni”. Questo perché, in molti di questi, possiamo trovare il betacarotene, ottimo tra le altre cose per ridurre la sensibilità della cute ai raggi solari.

Tra i cibi che ne sono più ricchi troviamo le carote ovviamente, le albicocche ma anche nelle verdure a foglia verde. Tra gli ortaggi, poi, ce ne sarebbe uno insospettabile e davvero gustosissimo. L’ortaggio a cui facciamo riferimento è il peperone, la cui stagione inizia proprio a giugno per arrivare fino ad ottobre.

I peperoni sarebbero ricchi non solo di antiossidanti come manganese e selenio, vitamina A e C, ma anche di alfa e betacarotene. Questo li candiderebbe a essere dei veri alleati dell’abbronzatura sana, tanto quanto altri alimenti più famosi.

In estate possiamo dunque consumarne in abbondanza, anche crudi, ad esempio, nelle insalate, con tanti possibili benefici anche per la salute generale dell’organismo.

