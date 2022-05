Siamo ufficialmente giunti nel periodo dell’anno in cui apprezziamo solo le ricette fresche. Per qualche tempo, infatti, metteremo da parte i piatti caldi e più brodosi, e ci concederemo le pratiche e veloci paste fredde.

Sono moltissime le persone che amano preparare la pasta fredda, perché è comoda da portare in giro. Chi va al lavoro, ad esempio, potrà approfittarne per prepararsi una vaschetta di pasta fredda oppure una gustosa e fresca insalata.

Vediamo, invece, ora come preparare una pasta fredda super rapida, con ingredienti economici ma molto amati dal grande pubblico.

Premettiamo che, per questa ricette, non dovremo per forza utilizzare la tradizionale pasta di semola di grano duro. Al contrario, potremo optare anche per la pasta integrale o per quella ai legumi. L’importante è che il formato della pasta sia corto, l’ideale per i piatti freddi.

Invece del classico pesto e pomodorini, ecco 2 ricette imperdibili di pesce e verdure per condire la pasta fredda

La prima ricetta che prepareremo è quella a base di gamberi, limone e burrata. Dopo aver pulito bene e sgusciato i gamberi, li metteremo a cuocere in una padella antiaderente, con uno spicchio d’aglio e dell’olio.

Nel frattempo, spremeremo mezzo limone e verseremo il succo che avremo ricavato nella pentola dei gamberi. Lasceremo cuocere il tutto a coperchio chiuso per circa 3 o 4 minuti, poi spegneremo la fiamma.

Intanto la pasta sarà cotta, quindi potremo scolarla al dente e buttarla nella padella dei gamberi. Aggiungeremo, qui, un po’ d’acqua di cottura e lasceremo cuocere ancora il tutto, fino a quando la pasta sarà pronta.

Alla fine, impiatteremo e decoreremo il tutto con un po’ di burrata fresca. Questo piatto sarà così buono che non vedremo l’ora di iniziare la nostra pausa pranzo per gustarlo.

Un primo piatto vegetariano da incorniciare

Il secondo piatto di pasta fredda che prepareremo sarà totalmente vegetariano. Invece del classico pesto e pomodorini, però, prepareremo un primo piatto con asparagi e lime.

Per prima cosa dovremo pulire gli asparagi e grigliarli su una griglia antiaderente. Quando saranno ben cotti, dovremo tagliarli a pezzetti e poi frullarli.

A questo punto non ci resterà che buttare in padella la crema di asparagi, che poi diventerà il condimento della nostra pasta. Infine, decoreremo il tutto con una grattugiata di buccia di lime, rigorosamente edibile, e il piatto sarà pronto. Questa pasta cremosa diventerà uno dei nostri piatti estivi preferiti.

