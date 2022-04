Pelle morbida, splendente e come ringiovanita con questo attrezzo perfetto per drenare liquidi e favorire una buona circolazione

Finalmente, con quasi un mese di ritardo sul calendario, possiamo iniziare a parlare di primavera. Le prime tiepide giornate iniziano a fare capolino e nel giro di pochi giorni ci ritroviamo al parco con le maniche corte.

È proprio quando iniziamo a scoprirci, però, che si svelano gran parte dei piccoli grandi “disastri” dell’inverno. Pelle spenta, spesso secca e disidratata, tanto sulle braccia quanto sulle gambe e sul resto del corpo. Soprattutto se non ci siamo presi adeguatamente cura della nostra pelle in questi mesi di “letargo”, è normale avere a che fare con qualche inestetismo.

Oltre a qualche cattiva abitudine, questo può essere anche il risultato di tanto tempo di calze, jeans e pantaloni lunghi e stretti. La buona notizia è che le modalità per rimediare non mancano. Su tutte sta spopolando una nuova tecnica da inserire nella nostra beauty routine per una pelle morbida e splendente, come ringiovanita.

Attenzione a quelli che non sono dettagli trascurabili

Prima di scoprire come è possibile tornare ad avere una pelle da sogno, morbida e splendente, migliorandone nettamente l’aspetto, serve ricordare poche semplici regole. A volte si può trattare di dettagli, piccole abitudini, che sul lungo periodo possono fare davvero la differenza.

La prima è, ovviamente, mantenere un adeguato livello di idratazione corporea. Non soltanto tramite l’assunzione di liquidi, frutta e verdura, ma anche dall’esterno, con l’utilizzo di una buona crema idratante.

Inoltre, soprattutto in vista dell’estate, evitiamo il più possibile indumenti troppo stretti. Questi, infatti, favorirebbero non soltanto un peggioramento della circolazione ma anche la comparsa di antiestetici e dolorosi peli incarniti.

Se ne abbiamo la possibilità, concediamoci una coccola regalandoci un bel massaggio da un’estetista qualificata. Diversamente possiamo procedere anche da sole. Prendersi cura di noi stesse non farà altro che aumentare la nostra autostima e migliorare il rapporto con il nostro corpo.

Pelle morbida, splendente e come ringiovanita con questo attrezzo perfetto per drenare liquidi e favorire una buona circolazione

Ma veniamo a quello che sembrerebbe essere il trend del momento in fatto di bellezza. Stiamo parlando della spazzola per body brushing o dry brushing.

Si tratta di una spazzola perlopiù rotonda, che si può utilizzare a secco per un sensazionale lavoro su tutto il corpo e in particolare sulle gambe.

Le setole, morbide ma non troppo, favorirebbero un effetto scrub sorprendente donandoci una pelle liscia come la seta.

Accompagnando il tutto con dei movimenti circolari dal basso verso l’alto, questo massaggio favorirebbe, poi, il drenaggio dei liquidi in eccesso e una miglior microcircolazione. Le gambe ne risulterebbero dunque alleggerite da pesantezza e tensioni di tutti i giorni. Inoltre, sembrerebbe avere anche un buon effetto rilassante e anti-stress.

Insomma, un piccolo investimento che forse vale la pena di fare non soltanto per prepararci alla bella stagione, ma anche per un benessere quotidiano.

