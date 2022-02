Le strategie da mettere in atto per dare supporto al fisico sono davvero moltissime. La medicina e i rimedi naturali, ad esempio, stanno acquisendo sempre maggiore autorevolezza. Questi sono un modo per dare aiuto al fisico in modo meno invasivo. Va da sé che rimane imprescindibile non solo uno stile di vita sano e morigerato ma anche il parere di un medico sulle proprie scelte. Senza questi, infatti, che sia medicina tradizionale o naturale sarà molto difficile ottenere dei risultati validi.

Tra le tante soluzioni a disposizione, di seguito presenteremo una pianta che non solo aiuterebbe contro il fegato grasso ma viene spesso impiegata anche nei trattamenti di bellezza.

Dalla Cina con furore

Coltivata fin dall’antichità in Cina questa pianta si impiega nella medicina naturale grazie ai suoi potenziali effetti benefici sull’organismo. Antiossidanti, vitamine, minerali, infatti, sono fedeli alleati contenuti all’interno del fenomenale tè verde. Questa diffusa bevanda apporterebbe vantaggi a tutto il fisico a partire dal sistema cardiovascolare e pressorio. Il tè verde aiuterebbe a ridurre il livello di grassi e colesterolo nel sangue e prevenire coaguli e aterosclerosi.

Inoltre la riduzione del grasso ematico sembrerebbe utile anche contro fenomeni di fegato grasso, o steatosi, grazie all’epigallocatechina gallato. Questo antiossidante sarebbe il principale responsabile degli effetti benefici di questa bevanda su cuore, fegato e reni.

Inoltre, il tè verde sembrerebbe in grado di aiutare la salute mentale grazie ai polifenoli al suo interno, come tannini e flavonoidi.

Ultimo, ma non meno importante, sarebbe il supporto che questa bevanda conferirebbe alle ossa aumentandone la densità e la mineralizzazione.

Non solo aiuterebbe contro fegato grasso e colesterolo ma è anche un vero segreto di bellezza

Il tè verde è generalmente consumato sotto forma di infuso. Tuttavia una volta esaurita la bevanda i pregi di questo alimento non terminano qui. Il tè verde, infatti, è spesso impiegato nei trattamenti di bellezza per tonificare la pelle e favorire il drenaggio dei liquidi.

È possibile infatti realizzare un tonico per il viso fatto in casa semplicemente con le bustine del tè avanzato per una pelle più morbida ed elastica.

Mettendo 2 bustine usate in acqua bollente, un cucchiaio di miele e del bicarbonato otterremo un rinvigorente per il viso.

In alternativa è possibile utilizzare direttamente la polvere del tè per realizzare delle maschere anti età. In questo caso uniremo 2 cucchiai di polvere di tè verde, un cucchiaio di miele, dell’olio vegetale nutriente qualche goccia di limone. Una maschera contro i radicali liberi da tenere in applicazione 10 minuti e risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Lettura consigliata

Fegato in sofferenza ed eccessi di colesterolo e trigliceridi potrebbero nascondersi dietro questa spia poco nota