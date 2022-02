Secondo gli esperti esiste un modo per lavorare meglio e avere più tempo per essere più felici

Tra il lavoro e la vita privata prima dell’avvento della tecnologia c’era una separazione netta e precisa. Si finiva di lavorare a un’ora ben precisa e da quel momento in poi ci si occupava delle faccende domestiche o famigliari.

Tra l’altro, ci si riusciva anche a ritagliare del tempo per le proprie passioni o per inseguire dei sogni.

Oggi, il confine tra il lavoro e la vita privata, invece, diventa sempre più fluido e trovare un buon equilibrio sembra sempre più difficile. Mail che arrivano a tutte le ore e chiamate dei nostri manager anche tardi la sera possono rischiare di non farci staccare mai.

Tuttavia, secondo gli esperti esiste un modo per lavorare meglio e incrementare la nostra produttività riuscendo anche a goderci meglio la vita.

In primo luogo pensiamo alle priorità

Una famosa azienda di reclutamento ha recentemente stilato una lista di alcuni consigli per riuscire a combinare al meglio il lavoro e la vita delle persone.

Il primo punto fermo che non dovremmo mai dimenticare è la definizione delle nostre priorità. Infatti, può capitare di pensare di lavorare molto e bene restando in ufficio o in officina fino anche a dopo le otto di sera.

Tuttavia, questo non è né sempre, né necessariamente, vero. Ciò che è fondamentale è fissarsi delle priorità settimanali, sia in termini professionali sia in termini personali. In seguito, si dovrebbe parlare con il proprio manager per vedere come ci si può organizzare per riuscire in tutto.

Legato al discorso del rapporto di fiducia con il proprio manager o capo c’è il discorso dell’orario di uscita. Infatti, se uscire alle 6 per noi vuol dire avere la possibilità di poter ancora fare delle cose importanti, dovremmo ricordarcene. Raramente da quell’ora in poi al lavoro risolviamo delle questioni impossibili e dunque forse ci conviene far altro. L’importante è, però, farlo presente al nostro capo e, in caso, trovare delle soluzioni alternative.

Secondo gli esperti esiste un modo per lavorare meglio e avere più tempo per essere più felici

Un altro punto importante di questo ragionamento è la nostra capacità a dire di no.

Infatti, sia per non apparire antipatici o scansafatiche davanti ai colleghi e ai superiori, sia per una nostra volontà di fare bene, raramente diciamo di no. Eppure, servirebbe dirlo, perché non sempre possiamo dare il massimo nelle nostre ore lavorative e, se abbiamo già tanti progetti da seguire, rischiamo solo di lavorare male. Anche Steve Jobs diceva che la concentrazione sta proprio nel saper dire di no.

Infine, ricordiamoci di metterci degli appuntamenti culturali o sportivi nel tardo pomeriggio. In questo modo saremo molto più produttivi tutto il giorno e ci godremo al meglio la vita.

