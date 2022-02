Il pergolato già di per sé è un elemento architettonico che dà stile ed eleganza ad ogni casa. Sia che si posizioni in un vasto giardino che sulla terrazza del nostro appartamento. A differenza del classico gazebo in legno, il pergolato dà carattere e un effetto scenografico incredibile. Non solo come pergolato vero e proprio ma anche come tettoia poggiata su una parete.

In genere si utilizzano diversi materiali per rivestire la zona superiore. Si possono scegliere pannelli in legno, in PVC o di tessuto idrorepellente. Ma anche le piante rampicanti aiutano a isolare termicamente la zona sottostante. In più danno un effetto lussuoso al nostro già bellissimo pergolato.

Scegliere le piante giuste però non è assolutamente facile. Spesso si opta per piante più comuni come la Bougainvillea, il glicine o una normale edera. Bellissime sicuramente, ma un po’ banali e soprattutto viste e riviste. Per un pergolato davvero unico e da fare invidia ci vuole qualche pianta davvero spettacolare.

Il nostro pergolato fiorito sarà l’invidia di tutti i vicini con queste incredibili piante rampicanti belle e decorative

Abbiamo già parlato di 3 piante rampicanti poco conosciute per abbellire il nostro pergolato. Oggi vedremo alcune soluzioni originali e le diverse tipologie di rampicanti.

Superfici verticali, quali usare

Se vogliamo che le nostre rampicanti partano da una delle basi e si innalzino verso l’alto ecco quali preferire. In genere le più comuni sono gelsomini, bignonie, passiflora e caprifoglio. Una pianta più particolare da considerare è sicuramente la clematide con i suoi fiori viola intenso.

Se invece vogliamo ricoprire tutta la parte superiore, quindi la “tettoia”, tra le più indicate c’è la rosa rampicante. Ma anche la bellissima vite americana dalle sfumature bordeaux, oppure l’actinidia. L’actinidia sembra un normale arbusto verde dai fiori bianco crema. Pochi sanno però che la pianta femminile di questa specie ci regala anche i buonissimi kiwi.

Due piante bellissime non proprio rampicanti

Queste due piante sono definite pseudo-rampicanti. Tendono a svilupparsi in verticale e si prestano benissimo per la decorazione dei pergolati. Però hanno bisogno di sostegni artificiali per poterlo fare. Stiamo parlando della forsizia, dai bellissimi fiori giallo intenso e della piracanta. Quest’ultima è un arbusto sempreverde che a seconda della varietà regala fiori dal bianco ai toni del rosso.

Quindi è grazie a queste piante che il nostro pergolato fiorito sarà l’invidia di tutti. Ora possiamo posizionare divanetti e aspettare la bella stagione per goderci questo spazio incredibile. Grazie alle rampicanti anche il pergolato più basico acquisterà valore ed eleganza. E perché no possiamo abbellire con le piante anche la tettoia dove parcheggiamo l’auto. Una soluzione per renderla più verde e inglobata nell’ambiente è costruire un frangisole con le foglie di palma.

