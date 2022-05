Alcuni film sono riusciti a far ridere ed emozionare intere generazioni di spettatori. Si tratta di incredibili capolavori della comicità del passato che sono arrivati fino ad oggi senza perdere affatto lo smalto che li ha resi grandi.

Oggi conosciamo proprio uno di questi film, una pellicola che fa sbellicare dalle risate e che ha la grandissima capacità di farci passare due ore in completa spensieratezza. Non smetteremo mai di ridere guardando questo incredibile film che ha per protagonista un peso massimo della comicità.

Una storia sopra le righe

Oggi riscopriamo il bellissimo The Mask, film uscito nel 1994. Questo film ha una trama davvero fuori dal comune, piena di vicende strane e divertentissime. Parla di un impiegato di banca chiamato Stanley Ipkiss, uomo debole ed imbranato che vive da solo con il suo cane Milo.

Un giorno, per puro caso, Stanley vede qualcosa che galleggia nel fiume della sua città. Scopre essere una maschera di legno dall’aspetto misterioso e prova ad indossarla. Questa maschera lo trasforma in The Mask, un personaggio con una maschera verde e con poteri soprannaturali simili a quelli che si vedono nei cartoni animati. Stanley ed il suo alter ego si troveranno poi immischiati in una complicata vicenda che li porterà anche a dover combattere dei gangster. Il tutto, però, in un’atmosfera di commedia leggera adatta a tutta la famiglia.

Non smetteremo mai di ridere guardando questo leggendario film comico su Netflix con un protagonista simpaticissimo

La trama è insomma bizzarra e ciò che la rende davvero unica è il suo protagonista. Egli infatti è interpretato da Jim Carrey, comico eccezionale che con questo film si impone come uno dei più importanti attori di commedia che ci siano. Con questo film inizia inoltre la consacrazione di Carrey come volto fondamentale del cinema degli anni ‘90.

Jim Carrey, infatti, riesce ad interpretare benissimo sia l’impiegato impacciato che il suo alter ego sopra le righe, inoltre riesce a creare una grande chimica anche con la protagonista femminile, ovvero Cameron Diaz.

The Mask è stato un successo pazzesco al botteghino ed anche i critici l’hanno apprezzato molto, sottolineando come Jim Carrey riesca da solo a tenere su tutto il film. Ancora oggi, a distanza di quasi trent’anni, questo film riesce poi ad intrattenere senza problemi generazioni molto diverse di spettatori. Per questo può essere considerato una delle grandi perle della commedia degli anni ‘90.

