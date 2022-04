Ci sono dei film che hanno fatto la storia e che tutti conoscono almeno di nome. Si tratta spesso di film piuttosto vecchi, come “Casablanca”, “Quarto Potere”, o “Via col Vento”, per fare alcuni esempi. Queste pellicole sono leggendarie, ma non è semplice trovarle in TV o sui vari servizi streaming. Tuttavia, per fortuna, alcune di queste grandi pellicole stanno tornando anche in streaming, quindi tutti potranno pian piano recuperare e godersi i grandi capolavori del passato.

Il film di cui parliamo oggi è proprio uno di questi grandi film. È uscito decenni fa, ma è ancora in grado di emozionare milioni di appassionati. Facciamo ben attenzione, perché torna in streaming un film leggendario che tutti dovremmo vedere.

Il capolavoro degli anni ‘50

Oggi riscopriamo “Ballando sotto la pioggia”. Si tratta di uno storico musical uscito nel 1952, e ora possiamo rivederlo su Prime Video, TIM Vision, e YouTube a un prezzo una tantum inferiore a 4 euro.

Questo film risveglia qualche ricordo in quasi tutti: probabilmente, avremo già tutti visto da qualche parte la scena di un uomo che danza felice sotto la pioggia, senza preoccuparsi del fatto che ci sia brutto tempo e che sia pieno di pozzanghere. Quella scena favolosa dà il nome al film, e proprio in quella situazione il protagonista canta la celebre canzone chiamata appunto “Singin’in the rain”.

Torna in streaming un film leggendario che ha portato gioia e risate a generazioni di appassionati

La storia di “Ballando sotto la pioggia” è davvero semplicissima, e ci porta in un mondo di musica e di felicità. Le vicende si svolgono negli anni ‘20, ad Hollywood, dove per la prima volta inizia a farsi strada il cinema sonoro, che di lì a poco avrebbe scalzato quello muto. Il protagonista, un attore apprezzatissimo di film muti interpretato da Gene Kelly, dovrà mettersi alla prova con questo nuovo modo di fare cinema.

Ad accompagnare il protagonista ci saranno tanti personaggi simpatici, che durante tutto il film non perderanno occasione di cantare una bella canzone e di fare un balletto. Le coreografie di “Ballando sotto la pioggia” sono tutte di altissima qualità, e dimostrano la bravura degli attori di cantare e ballare senza alcun problema.

Questo film è stato molto apprezzato alla sua uscita e la sua popolarità ha continuato a crescere nel tempo. Milioni di persone hanno amato questa pellicola, ricca di gioia, spensieratezza e bella musica.

