Le tisane stanno conquistando il mondo. Depurative, calmanti, antistress, conciliatrici del sonno… insomma, una fonte di benessere.

Il momento perfetto per godersi una calda tisana è sicuramente la sera, dopo cena e prima di andare a dormire.

Normalmente si preparano infusi particolari che possano aiutare ad addormentarci e che migliorino la qualità del nostro sonno.

Un ingrediente che non manca qui mai in questi magici intrugli è lo zenzero. Il mitico zenzero che negli ultimi anni sembra essere la panacea di tutti i mali.

Mal di testa? Zenzero! Gonfiore e cattiva digestione? Zenzero!

Ma siamo sicuri che vada bene anche per conciliare il sonno?

Non si dovrebbe mai bere questa tisana prima di andare a dormire

La tisana di zenzero, limone e miele è una delle preferite da chi ama sorseggiare una bevanda calda nelle fredde serate invernali.

Tuttavia, non è assolutamente adatta a conciliare il sonno.

Nonostante i benefici del miele, le sue proprietà calmanti entrano in contrasto con l’effetto energizzante dello zenzero.

Questa spezia dalle mille virtù è infatti un ottimo sostituto del caffè. Oltre ad essere depurativa è anche un’energizzante naturale da consumare la mattina per iniziare al meglio la giornata.

Ciò significa che chi la consuma la sera potrebbe rischiare di restare sveglio per tutta la notte.

Non cadere in errore

La sola parola “tisana” si associa erroneamente al relax e di conseguenza al sonno.

Tuttavia, abbiamo visto che non sempre è così. Zenzero, limone e miele è un mix perfetto e buonissimo dopo grandi pasti o per restare svegli e concentrati mentre si lavora. Certamente non per favorire un buon riposo.

Ecco perché non si dovrebbe mai bere questa tisana prima di andare a dormire. Si può optare piuttosto per miele e limone senza aggiungere nient’altro, così da gustare il dolce sapore del nettare degli Dei mitigato dall’acidità dell’agrume. Questo sì che è perfetto per conciliare il sonno.