Ed è proprio durante le feste, dove WhatsApp è super usato, che bisogna fare attenzione ad un nuovo messaggio WhatsApp di auguri natalizio ma che prosciuga il credito. Mentre ci si scambiano gli auguri di Natale, mentre si fanno le videochiamate con i nipoti, con gli zii e con gli amici lontani, gli hacker colpiscono e sfruttano l’applicazione per rubare soldi. Sono già tanti gli utenti che segnalano di aver ricevuto questo truffa, dopo aver ricevuto una truffa sul un concorso a premi.

Il finto biglietto di Natale

Magari si sta pensando di mandare un semplice messaggio per fare degli auguri di Natale. E invece no, si manda una nuova truffa WhatsApp. Durante le feste, soprattutto quelle appena passate, si mandano catene su catene senza a volte nemmeno chiedersi chi le ha mandate. Ma in una epoca come questa è importante sempre chiedersi da chi deriva cosa, soprattutto in campo tecnologico, dato che la truffa che ruba i soldi è dietro l’angolo.

Attenzione, nuovo messaggio WhatsApp di auguri natalizio ma che prosciuga il credito

Quindi abbiamo detto che sono dei semplici messaggi natalizi con un link. Purtroppo questo link però non fa altro che indirizzare l’utente verso una truffa bella architettata. L’utente clicca sul link del messaggio natalizio e i cybercriminali così possono rubare i dati sensibili e spesso anche il credito residuo, ma non solo.

Infatti molti utenti di alcuni servizi telefonici dopo ciò hanno notato dei nuovi servizi telefonici attivi sui propri smartphone che però loro non avevano richiesto. Alcuni infatti si sono trovati a pagare anche 5 euro al mese. E se una persona non è attenta alle spese sarà molto difficile rendersene conto. Poiché molto spesso gli abbonamenti vengono già scalati in automatico, ma in questo caso poi si avrà il credito residuo in negativo.

Quindi va bene farsi gli auguri di Natale e felice anno nuovo, ma sarebbe meglio evitare i messaggi delle catene WhatsApp.

