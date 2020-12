È stato un Natale, questo, con minori occasioni di socialità, ma senza rinunciare a tavole imbandite di buone pietanze. Il pandoro ha concluso le cene tipiche delle festività natalizie e, come ogni anno, ne è avanzato un po’. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare come realizzare un dessert appetitoso con l’avanzo del pandoro pronto in dieci minuti.

Ingredienti per la preparazione

pandoro avanzato;

zucchero a velo;

3 uova medie;

3 cucchiai di zucchero semolato;

250 grammi di mascarpone;

amarene sciroppate;

latte condensato a piacere.

Come realizzare il dessert

Per realizzare un dessert appetitoso con l’avanzo del pandoro pronto in dieci minuti, tagliare il pandoro in fette della stessa dimensione. Foderare, poi, una leccarda con della carta da forno e riporre il pandoro sulla teglia. Spolverare dello zucchero a velo su ogni fetta di pandoro, ricoprendo tutta la superficie. Infornare in alto nel forno o nel fornetto dotato di grill a 180 gradi, per circa una cinquina di minuti. Basterà comunque attendere fino a quando il pandoro non avrà creato una bella crosta caramellata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La crema di accompagnamento

Nel frattempo, munirsi di sbattitore e separare i tuorli dagli albumi, che verranno montati a neve. Ai restanti tuorli aggiungere lo zucchero e il mascarpone e montare il tutto con lo sbattitore fino ad amalgama completa. In questa fase si può aggiungere il latte condensato. Versare con un mestolo (senza cioè usare lo sbattitore) gli albumi montati, avendo cura d’incorporare quanta più aria possibile. L’aria conferirà una certa spumosità alla crema realizzata.

I tocchi finali

Ora, il pandoro avrà finito di caramellare in forno. Quindi, estrarlo e impiattarlo con un fondo di zucchero a velo spolverato. Adagiare la crema appena preparata sulle fette di pandoro, anche utilizzando un sac à poche per conferirgli un grazioso aspetto. Coronare con un’amarena sciroppata e, a piacere, con dello sciroppo di amarena per guarnire. Ecco una ricetta salva avanzi pronta in appena dieci minuti.