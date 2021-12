Siamo finalmente arrivati a Natale e nella migliore delle situazioni abbiamo casa piena di carta da regali. Il momento più intenso è già passato e tutti hanno già scartato i loro pacchetti. Da una parte pensiamo che trovare casa in queste condizioni è drammatico, ma vedere la felicità delle persone che amiamo non ha proprio prezzo. Di conseguenza, cerchiamo di disfarci il prima possibile della carta da regali buttandola nell’apposita spazzatura. Grave errore, dato che i colori di questa carta così speciale potrebbero rendere la giornata dei più piccoli ancora più bella. Spesso ci dimentichiamo che i bambini non ragionano come noi. Infatti, qualcosa che per noi è quasi banale, per non dire scontato, per loro potrebbe avere un significato profondissimo. In particolare, in pochi sanno come la carta dei regali di Natale può rendere felicissimi i bambini.

Cartapesta o creazioni artistiche

Sulla cartapesta ne parliamo in seguito. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che per i bambini i colori sono sempre uno stupore. Non a caso infatti all’asilo e nelle loro piccole scuole le maestre insistono tanto nell’insegnargli le differenze dei colori.

I bambini immagazzinano molto velocemente le sensazioni che provano di fronte a dei colori diversi e forti. Per questa ragione, potremmo regalar loro del tempo chiamandoli vicino a noi e cercando di mettere in ordine i pezzetti di carta dei regali. Possiamo scegliere un colore che vince sugli altri e fare tanti piccoli mucchietti di un colore simile. Le carte da regalo ne hanno spesso di diversi ma ce n’è sempre uno predominante.

In questo caso, avremmo dei mucchietti di blu scuro, altri di rosso e altri ancora di verde. Una volta che abbiamo finito di dividere la carta secondo la logica dei colori possiamo prendere un foglio bianco e fare un disegno. Ci basterà prendere della colla e incollare i vari pezzetti diversi seguendo un disegno che abbiamo fatto con loro. Alla fine, possiamo anche chiedergli qual è il loro colore preferito e capire il perché. In questo modo li conosceremo ancora di più.

Altrimenti, possiamo sempre optare per la cartapesta. In questo caso, il processo è più complicato perché dovremo tagliare i pezzi di carta a strisce e mescolarli con la colla vinilica. Li amalgamiamo con un pennello fino ad ottenere un impasto liquido e senza grumi. Meglio evitare di usare la farina perché sennò dovremmo anche cuocerla. Quindi, cerchiamo di modellare dei personaggi o delle forme che piacciono ai piccoli e il gioco è fatto.

