Quando riordiniamo gli armadi o facciamo il cambio di stagione può capitarci sottomano qualcosa da buttare. Possiamo trovare maglioni, sciarpe o cravatte fuori moda o con macchie o buchi. La prima reazione è quella di buttarli via, eppure con un po’ di pazienza potremmo riutilizzare qualcosa. In questo modo risparmieremo e avremo oggetti originali.

Ecco come riciclare vecchie sciarpe o cravatte che non si usano più per fare oggetti utili e creativi

Le sciarpe, ad esempio, possono essere cucite una accanto all’altra per ricoprire cuscini. Un altro uso, se ne abbiamo molte, è quello di farne una copertina con lo stesso metodo. Poi, piegandone un pezzo e cucendo i lati, si potrebbe ricavare un cappellino. La parte aperta sarà ripiegata all’insù, mentre in alto si potrebbe cucire un pon pon. Un’altra idea è quella di rivestire una vecchia shopper bag di tela. Basta usare ago e filo e un po’ di colla a caldo. Inoltre, per un centro tavola creativo, utilizzeremo una sciarpa in mezzo alla tovaglia. Per dare un tocco di colore e allegria vi applicheremo fiori di stoffa.

Per quanto riguarda le cravatte, si possono utilizzare per ricoprire borse o bracciali rigidi di plastica. Se applicate su un paralume, le cravatte accostate ne faranno un oggetto molto originale e colorato. Alcune cravatte cucite insieme possono formare pure una cintura.

Altre idee per riutilizzare in modo creativo le cravatte

Portaocchiali

Occorrono: una cravatta che non si usa più, un flacone vuoto di shampoo, colla a caldo, taglierino, forbice, velcro. Innanzitutto bisogna tagliare il flacone. Col taglierino, togliere la parte in alto in modo da ottenere una larghezza uguale alla base. Poi, aprire un po’ la cucitura della parte finale ampia di una cravatta. A questo punto, inserire il flacone dentro quello spazio, in modo tale che la parte aperta sia in alto. Richiudere i lembi della cravatta e incollarli. Ora tagliare l’eccedenza della cravatta qualche centimetro sotto al contenitore di plastica. Arrotolare il bordo e incollare. Applicare un pezzetto di velcro sulla punta della stoffa in alto e sul flacone. Il portaocchiali è pronto.

Collana

Con l’avanzo di stoffa che abbiamo tagliato per fare il portaocchiali si possono creare delle collane.

Occorreranno delle palline di polistirolo o legno leggero, da prendere in merceria, e del filo.

Prima di tutto, chiudere uno dei lati aperti con la colla a caldo o cucendolo. Poi inserire una pallina verso il fondo e fermarla con del filo. Inserire l’ago nella stoffa vicino alla pallina e girare e poi finire con un punto semplice. Procedere in questo modo con tutte le palline che si vuole mettere. Alla fine, cucire o incollare l’altro bordo della cravatta. Indossare la collana annodandola sulla nuca. Ecco come riciclare vecchie sciarpe o cravatte che non si usano più per fare oggetti utili e creativi.