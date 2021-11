È in vigore ufficialmente da oggi il testo di legge che riforma alcune norme contenute nel cosiddetto Codice della Strada. Tra le varie modifiche avvenute, c’è una novità assoluta. Questa riguarda l’uso di telecamere e dispositivi elettronici per accertare e rilevare queste infrazioni automaticamente. Si tratta di un comportamento molto pericoloso, che alcuni potrebbero tendere a sottovalutare. Ma che da oggi in poi potrà essere punito automaticamente e senza necessità di accertamento da parte di un pubblico ufficiale.

Si tratta del divieto di attraversamento dei passaggi a livello. Dall’entrata in vigore della Legge 121/2021, infatti, i dispositivi potranno essere installati dall’autorità, come anche dai responsabili dell’infrastruttura. Molti potrebbero superficialmente dichiarare di non essere mai stati responsabili di questo comportamento. Magari perché credono che questo divieto faccia riferimento esclusivamente a quei motorini o mezzi che in maniera folle e pericolosissima provano ad attraversare nonostante le barriere siano abbassate. Ma siamo sicuri di aver compreso esattamente tutti i comportamenti a cui si riferisce la norma?

Attenzione massima, multe salate fino a 343 euro e sospensione della patente per questa infrazione che da oggi potranno accertare le telecamere

L’aspetto non deve essere sottovalutato, anche perché, come espresso dall’articolo 147 del Codice della Strada, l’accertamento dell’infrazione può portare alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 87 a 344 euro. Ma la vera e propria stangata arriverebbe a chi, nel corso di un periodo di due anni, si renda responsabile per due volte del comportamento illecito. In questo caso, infatti, conseguirà la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida. Il periodo di sospensione potrebbe poi oscillare tra 1 e 3 mesi.

Ma ritornando ai comportamenti scorretti e che possono portare a tutto ciò, è importante ricordare che il divieto non riguarda affatto solo il passaggio con le sbarre chiuse. A fugare ogni dubbio interpretativo ci pensa l’art. 147 del Codice della Strada. Il divieto riguarda anche le barriere e semibarriere in movimento di apertura, quelle che stanno per chiudersi, così come il passaggio durante il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica.

Sempre massima precauzione

Le motivazioni della pericolosità di queste fasi preparatorie e successive sono varie. In primo luogo qualsiasi malfunzionamento delle sbarre e delle attrezzature potrebbe causare gravi o gravissimi danni ai mezzi in transito. Immaginiamoci cosa potrebbe accadere se, per un malfunzionamento, la sbarra piombasse su un motorino di passaggio. Inoltre potrebbe purtroppo capitare che le sbarre facciano rimanere incastrati i mezzi coinvolti. Dunque attenzione massima, multe salate fino a 343 euro e sospensione della patente per questa infrazione che da oggi potranno accertare le telecamere. Potrebbe infine risultare utile sapere se sia possibile superare in prossimità di un passaggio a livello.