Negli ultimi anni si è diffuso come mai prima l’uso di filler e punture di botox e altre sostanze che vanno a rimpolpare le zone carnose del volto e del corpo, tra cui le labbra.

In molte, però, non sono disposte a ricorrere alla medicina estetica, per questo ora parliamo di un metodo efficacissimo per ottenere labbra turgide e piene in pochi minuti con il solo utilizzo del make up. Ecco perché non serviranno filler per avere labbra piene e carnose se seguiamo questo consiglio, scopriamo di cosa si tratta.

Due accessori da avere sempre in borsetta

Se vogliamo ricreare da sole un effetto incredibile per le nostre labbra dobbiamo avere due cosmetici sempre con noi: una matita labbra, di un tono più scuro rispetto alla bocca, e un lip plumper. Abbiamo già parlato di questo cosmetico innovativo che ci permette di ridare volume alle labbra in pochi minuti grazie alle sostanze che contiene. Questa specie di lucidalabbra è davvero incredibile perché ci dona un effetto volume visibile ma molto naturale e non snatura la forma della nostra bocca.

Per iniziare dobbiamo stendere il plumper su tutta la superficie delle labbra picchiettando bene. Aspettiamo qualche minuto in modo che agisca e poi possiamo dare un’altra passata. Una volta che vediamo il risultato possiamo rimuovere il lucidalabbra con un batuffolo di cotone. Le nostre labbra sono più turgide e voluminose che mai, pronte per essere truccate alla perfezione.

Non serviranno filler per avere labbra piene e carnose se seguiamo questo consiglio

Ora possiamo delineare il contorno labbra con una matita facendo ben attenzione a creare un tratto simmetrico senza sbavature. La matita deve essere di un tono più scura del rossetto che andremo a stendere. Ora non ci resta che riempire con il rossetto o il lucidalabbra. Se ci serviamo di un pennellino potremo essere ancora più precise. Possiamo realizzare questo trucco sia con colori sgargianti ed intensi, ma anche con colorazioni nude o pastello per un effetto più naturale.

Ora possiamo concludere il nostro makeup con una passata di lucidalabbra trasparente, se amiamo un effetto lucido quasi bagnato, oppure con un top coat opaco.

