Sempre più persone ricorrono alla chirurgia estetica, sia per cambiare radicalmente i propri tratti che per fare piccole modifiche. C’è chi vuole cancellare dei difetti e chi, invece, vuole rincorrere un ideale di bellezza eternamente giovane.

Un’operazione sempre più richiesta e apprezzata dalle pazienti è quella del lifting, una pratica che solleva i tessuti del viso cadenti. Il lifting cancella le rughe e rende la pelle liscia, non sempre con un effetto naturale. Lo si può amare o meno, ma di certo non tutto vogliono e possono andare sotto al bisturi per sembrare più giovani.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La buona notizia è che per sembrare più giovani non servono necessariamente punture e bisturi, oggi vedremo cosa si può fare con il make up giusto. Perciò, ecco come avere occhi da cerbiatta e effetto lifting con questa facilissima tecnica di make up.

Un make up da diva

Gli alleati numero uno per un trucco che scolpisca il viso sono il correttore e il contouring. Giocando con luci e ombre di questi due cosmetici potremo letteralmente nascondere i difetti ed esaltare i pregi della nostra faccia. Potremo nascondere un naso storto o troppo grande, esaltare uno zigomo poco sporgente e illuminare gli occhi.

Per realizzare un make up che imiti un effetto lifting e sollevi la palpebra e per ricreare un effetto giovanile dobbiamo avere con noi un correttore chiaro, uno più scuro e una base dello stesso colore della pelle.

Occhi da cerbiatta e effetto lifting con questa facilissima tecnica di make up

Ora con il correttore più scuro dovremo semplicemente tracciare due linee oblique rispetto all’occhio e parallele tra loro. Le linee dovranno partire dal lato esterno dell’occhio e continuare per 5 centimetri verso l’alto. Una volta fatte le linee, riempiremo lo spazio tra queste due linee con il correttore chiaro, tracciando una linea dall’interno verso l’alto, come se fosse un eyeliner più spesso.

Una volta che abbiamo completato questa fase possiamo sfumare con un pennellino in modo da dare un effetto naturale. Ora possiamo procedere alla nostra routine di trucco, mettere il fondotinta, ombretto, l’eyeliner e il mascara. Noteremo subito come l’occhio sembrerà naturalmente più alto e aperto, tutto ciò grazie al magico potere del make up. Anche noi, grazie a due semplici trucchi ora abbiamo due occhi all’insù da cerbiatta da fare invidia ad Audrey Hepburn.

Se vogliamo ottenere un magico effetto lifting senza make up dobbiamo provare questa acconciatura, così elegante e semplice da realizzare.