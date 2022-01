Il pesce è un alimento dall’alto valore nutrizionale. Fornisce proteine, vitamine e acidi grassi importanti per il nostro organismo e spesso a fronte di un apporto minimo. Non sorprende che sia una parte molto importante della nostra alimentazione.

Il mare italiano offre una vasta scelta di pesce. Essere a conoscenza di quello disponibile ogni mese permette sia di risparmiare soldi quando lo si compra che di assumerne integralmente i nutrienti. Proprio come avviene con la frutta e con la verdura. Quando si sceglie il pesce da mangiare ogni settimana durante questo mese, meglio tenere conto della sua stagionalità.

Ricco di omega 3, proteine di alto valore e sali minerali, ecco tutto il pesce fresco da mangiare a gennaio

L’alice, la cernia, il nasello e lo sgombro sono pesci disponibili tutto l’anno di cui abbiamo accennato poco prima. Pertanto, gennaio non fa eccezione. Altri prodotti ittici che si consiglia di comprare in pescheria in questo periodo sono il cefalo, il dentice, la lampuga, la mormora, la palamita, il pesce pannocchia, il pesce San Pietro, la rana pescatrice, il rombo chiodato, il sarago, la sardina, lo scorfano, la sogliola, la spigola e la triglia. Tra i molluschi, ci sono il polpo, la seppia e i calamaretti.

Da provare anche la mazzancolla e cioè il gambero imperiale, un crostaceo detto in questo modo a causa della sua elevata qualità.

Due ricette di stagione

Ricco di omega 3, proteine di alto valore e sali minerali, ecco tutto il pesce fresco da mangiare a gennaio. In particolare, il lasso di tempo compreso tra gennaio e aprile è il migliore per comprare il pregiato pesce San Pietro, che abbiamo citato tra i prodotti ittici da comprare questo mese. Oltre ad avere un ottimo sapore, è un pesce magro e nutriente. Contiene di proteine di alto valore biologico e acidi grassi che, regolarmente assunti, contribuiscono al benessere del cuore. Vediamo come cucinarlo al forno.

Pesce San Pietro al forno (ingredienti per 2 persone)

1 pesce San Pietro grande;

60 ml di olio extravergine di oliva;

100 ml di vino bianco;

2 spicchi di aglio;

q.b. pepe rosa e verde in grani;

q.b. sale, bacche di ginepro, prezzemolo.

Tritare il prezzemolo e metterlo in una ciotolina assieme ad olio, aglio, pepe, ginepro e un pizzico di sale. Mescolare questi ingredienti con i rebbi di una forchetta. Andranno usati per emulsionare in pesce. Pulire il pesce San Pietro e sistemarlo in una teglia, cospargerlo con del prezzemolo tritato, ricoprirlo con l’emulsione preparata in precedenza e aggiungere un filo di vino bianco. Metterlo in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti di tempo.

L’altra ricetta che tratteremo ha per ingrediente principale un altro pesce di stagione. Si tratta della rana pescatrice, ricca di fosforo, potassio e sodio e di vitamine. Si usa per preparare una calda zuppa, adattissima alla stagione invernale.

Zuppa di rana pescatrice (ingredienti per 2 persone)

500 g di rana pescatrice;

100 g di pomodori ciliegini;

2 coste di sedano;

1 peperoncino rosso piccante;

q.b. aglio, basilico, prezzemolo, cipolle, alloro, olio extravergine di oliva, sale;

pane casereccio (facoltativo).

Lavare la rana pescatrice e asciugarla con cura. Far appassire in un tegame con l’olio l’aglio, la cipolla e le coste di sedano. Pelare i pomodori, tagliarli a fettine e aggiungerli al resto degli ingredienti assieme al prezzemolo, al basilico, all’alloro e al peperoncino. Lasciar insaporire il tutto per circa cinque minuti. Trascorso questo lasso di tempo, coprire gli ingredienti con dell’acqua, salare, portare ad ebollizione e lasciar cuocere per dieci minuti. Infine, aggiungere la rana pescatrice e lasciar cuocere per altri quindici minuti. Servire la zuppa ancora calda, accompagnandola con il pane casereccio tostato.