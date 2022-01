Quando siamo indaffarate nella vita di tutti i giorni in molte di noi faticano a ritagliarsi tempo per truccarsi e pettinarsi. Spesso tralasciamo la cura del nostro corpo per assenza di tempo. In realtà, come in tutte le cose, basta organizzarsi e conoscere i giusti trucchi e si riesce a realizzare un make up e delle acconciature bellissime in pochi minuti senza fatica.

Oggi vogliamo parlare proprio di alcune acconciature che sono davvero raffinate perfette da indossare tutti i giorni a scuola o al lavoro.

Creare movimento su tutte le lunghezze

Il segreto per avere capelli ordinati ed eleganti è raccoglierli, creando dei movimenti tra le ciocche per evitare l’effetto monotono. Per fare ciò possiamo creare delle trecce o inserire degli accessori come fermagli e decorazioni. Se seguiremo questi consigli potremo realizzare ottime pettinature su tutte le lunghezze, dai capelli corti a quelli lunghissimi.

La prima acconciatura che proponiamo è perfetta per i carrè e i caschetti ma è ottima anche sulle lunghezze medie e lunghe. Dobbiamo fare una riga laterale e prendere una ciocca davanti e intrecciarla a spina di pesce in modo che sia attaccata alla testa. Terminata la ciocca possiamo fermare con un fermaglio o con un elastico. Una volta terminato possiamo allentare la treccia creando volume.

Basta alla solita coda sciatta con queste tre acconciature eleganti e veloci da realizzare perfette a tutte le età

La seconda acconciatura che proponiamo è adatta ai capelli lunghi ma si può anche pensare sulle lunghezze più corte. Si tratta di un semi raccolto che fissa le ciocche frontali e lascia sciolte quelle retrostanti. Possiamo semplicemente legare in una mezza coda i capelli in alto oppure creare dei torciglioni laterali e poi fissarli con pinzette e lacca. I capelli sciolti vanno fatti cadere morbidi e perfettamente pettinati.

Se abbiamo capelli lunghi e lunghissimi possiamo osare creando qualcosa di diverso e creativo. Possiamo raccogliere i capelli in una coda bassa e legarli con un elastico. Ora leghiamo un foulard colorato e intrecciamolo assieme alle ciocche. Una volta terminata la treccia possiamo lasciarla bassa oppure farla girare attorno al capo.

Dunque, potremo dire basta alla solita coda sciatta con queste tre acconciature eleganti e veloci da realizzare perfette a tutte le età. In questo modo i capelli saranno in ordine e noi non passeremo di certo inosservate.

Approfondimento

Non è una tinta ma copre i capelli bianchi alla perfezione questa innovativa colorazione perfetta anche per l’uomo.