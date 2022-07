Sfoggiare mani perfette e unghie ordinate e alla moda, anche se corte, si può. A dirlo sono le ultime tendenze della nail art che vedono come protagoniste di stagione le unghie corte di tutte le forme. In alcuni casi, non c’è neanche bisogno del gel o del semipermanente per avere unghie bellissime. Basta qualche piccola strategia da poter replicare anche in casa.

Tantissimi sono gli stili e i colori in voga nell’ultimo periodo. Per l’estate 2022 la parola d’ordine di tutte le tendenze è eleganza! La bella stagione è perfetta per osare con tinte più decise e vivaci. Tuttavia, quest’anno si prediligono dosi di colore più leggere sulle unghie. Ad esempio, molto amato è l’effetto del “micro-french”, in cui a una base neutra viene disegnato una linea colorata (appunto creando un effetto french colorato).

La moda non si arresta e anche nelle ultime settimane si stanno diffondendo altri trucchetti di manicure. Le ultime tendenze d’estate sono destinate a spopolare anche durante il prossimo autunno.

Dunque, ecco come avere unghie belle anche se corte con uno smalto estivo alla moda pure in autunno

Ad abbellire le unghie con eleganza e semplicità arriva l’effetto ombrè. La tecnica dello smalto sfumato, a dir il vero, non è di certo una novità nel mondo della nail art, tuttavia questa volta il risultato è delicato e ideale anche per le unghie più corte. I colori si sposano perfettamente creando un degradé molto leggero ma decisamente chic. Per l’estate 2022 la tendenza è quella di creare una sfumatura dei colori del cielo. Ad esempio, un mix tra azzurro e rosa per ricordare l’alba, oppure azzurro e blu. In questo modo si otterranno unghie belle anche se corte e soprattutto con e senza semipermanente o gel. Difatti, questo effetto si può ricreare perfettamente anche con l’applicazione di semplice smalto.

Di seguito, riportiamo 2 metodi di applicazione

Per replicare l’effetto sfumato a casa, servirebbe solo una spugnetta per fondotinta (oltre allo smalto, ovviamente) In buona sostanza, la spugnetta dovrà essere utilizzata come timbro. Dopo aver applicato la base, si dovrebbe trasferire una goccia di colore sulla spugnetta, poi aggiungere anche l’altro colore, in modo da creare una scala di colori. A questo punto, non resta che poggiare la spugna sull’unghia.

Il secondo metodo, invece, è più semplice. Basterà applicare sulla base, prima il colore chiaro e poi coprire solo una metà dell’unghia con l’altro colore più scuro ed il gioco è fatto.

Lettura consigliata