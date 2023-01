Non sai come cucinare la trota? Queste ricette sono super veloci e facili da preparare

Non sai come cucinare la trota - proiezionidiborsa.it

Vorresti preparare una ricetta a base di pesce ma con pochi ingredienti ed economica? Ecco le 2 ricette che fanno al caso tuo

La trota è un alimento molto ricercato per il suo sapore e per le sue proprietà. Infatti la trota è uno delle migliori tipologie di pesce che si può mangiare. È ricca di minerali, vitamine e proteine. Inoltre sembrerebbe essere ottima per chi soffre di problemi a livello cardiocircolatorio e mantiene in salute ossa e denti. Detto ciò, passiamo a qualche idea ricetta che possiamo fare.

Trota salmonata ingredienti

Questa sarà una ricetta fatta in padella, quindi molto semplice e veloce da fare. Gli ingredienti che ci servono sono:

2 filetti di trota;

sale, olio e pepe;

100 g di maionese.

Come possiamo notare sono solo 3 ingredienti, quindi anche a livello economico andremo a risparmiare. La prima cosa che bisogna fare è pulire il pesce.

Come pulire la trota

Può sembrare un po’ complicato andare a pulire questo pesce, in realtà è molto semplice. Dunque ci serviranno delle forbici per tagliare. Con queste andiamo a fare un taglio lungo tutto la pancia fino alla testa. Andiamo ad eliminare tutte le interiora e possiamo adesso pulire l’esterno del pesce mettendolo sotto acqua corrente.

Non sai come cucinare la trota? Queste ricette sono super veloci e convenienti

Adesso possiamo dedicarci alla nostra ricetta. Prendiamo una padella antiaderente. Mettiamo un filo di olio e riscaldiamo la padella. Non appena sarà calda mettiamo sopra il pesce. Giriamo dall’altra parte dopo circa 2 minuti e lasciamo cucinare. A questo punto andiamo ad aggiustare di sale e pepe. Serviamo calda con un po’ di maionese accanto. Se vogliamo rendere il piatto ancora unico, potremmo grattugiare una buccia di un’arancia nella maionese. Giriamo ed ecco pronta la maionese agli agrumi.

Ricetta al cartoccio

Al ristorante capita che ci venga servito il pesce al cartoccio. Possiamo anche farlo in casa, in quanto è una modalità di cottura abbastanza semplice e veramente gustosa. Puliamo il pesce e lo adagiamo su un foglio di carta di alluminio. Nel ventre che abbiamo tagliato dobbiamo andare ad aggiungere:

aglio;

prezzemolo;

pomodorini tagliati a metà;

olio e sale.

Nella parte esterna, sempre dentro al foglio di alluminio, aggiungiamo anche qualche fettina di limone che darà un sapore particolare. Chiudiamo tutto e mettiamo in forno a 200 gradi. La cottura dovrà durare circa 20 minuti. Possiamo anche decidere di farlo dorare mettendo il forno in modalità grill. In questo caso apriamo un po’ il foglio di alluminio. Non teniamo tanto il pesce in questa modalità perché altrimenti si andrà a seccare. Possiamo, una volta ultimata la cottura, servire a tavola. Una spolverata di prezzemolo e il piatto sarà pronto per essere mangiato.

Quale contorno ci sta bene

Un contorno che può star bene accanto alla trota senza dubbio è un’insalata fresca. Possiamo abbinarci anche delle patate bollite, fagioli borlotti, cavolo cappuccio. Vanno bene anche verdure come zucchine, carote, porri e tante altre. Possiamo abbinarci anche un po’ di riso in bianco. Se non sai come cucinare la trota queste potrebbero essere delle scelte molto appetibili.