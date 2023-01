Bagno brillante ok, ma come pulire lo scopino? Adotta il trucco degli hotel per igienizzarlo senza fatica

Ci sono alcuni oggetti in casa che è molto difficile tenere ben puliti. Uno di questi è lo scopino del bagno che si riempie di germi e batteri e richiede una perfetta igienizzazione. Ecco come pulirlo in poco tempo e senza fatica, con il trucchetto che adottano negli hotel.

Una recente indagine ha rivelato che gli italiani non amano fare le pulizie di casa. Non è una grande scoperta. A chi piace stare per ore a trafficare con spugne e detersivi in un lavoro che risulta molto faticoso? Alla fine però la casa è super pulita, qualcuno potrebbe obiettare. È vero, e allora cerchiamo una soluzione di compromesso: tutto pulito e in ordine ma senza sfiancarci. Ci riusciremo? Sicuramente sì se adottiamo i metodi degli alberghi.

I trucchi degli alberghi

Negli hotel pulire alla perfezione e in poco tempo è un’esigenza non trascurabile. Le camere da tenere in ordine sono tante e i clienti sempre più esigenti. Tutto deve essere perfettamente pulito e igienizzato. Soprattutto il bagno che si riempie di cattivi odori e può diventare un ricettacolo di germi e batteri. Bagno brillante ok, ma non basta detergere le pareti e i sanitari. Infatti capita di avvertire la persistenza dei cattivi odori anche dopo la pulizia. Potrebbe essere colpa dello scopino, che si impregna di sporco e può diventare veicolo di malattie. Come pulirlo e profumarlo alla perfezione? Basterà seguire qualche piccolo accorgimento per farlo tornare perfettamente igienizzato.

Bagno brillante ok, ma sai come igienizzare lo scopino?

Negli alberghi la pulizia degli scopini si fa giornalmente, insieme al bagno e in modo molto semplice. Per iniziare, basta spruzzare sulle pareti del WC un prodotto disincrostante e poi inserirvi lo scopino mettendolo in posizione verticale in modo che la parte bassa sia coperta di acqua e detersivo. Quindi procedere alla pulizia dei sanitari e delle piastrelle. In questo modo lo scopino rimarrà in ammollo per un tempo sufficientemente lungo. Infine, basterà tirare lo scarico per eliminare i residui di disincrostante. Lo scopino sarà perfettamente pulito, soprattutto se la pulizia avviene regolarmente. È un metodo pratico e veloce, sicuramente da copiare.

Una piacevole fragranza

Se lo scopino è molto sporco potrebbe essere necessario un ammollo. Bisogna preparare una soluzione di acqua e aceto in uguale quantità e lasciarvelo dentro per almeno mezz’ora, poi procedere nel modo indicato. Per l’ammollo si può usare il contenitore stesso dello scopino che poi andrà accuratamente deterso.

Altra possibilità è l’ammollo in una soluzione di acqua e acido citrico. Versare due cucchiai del prodotto nel contenitore, immergere lo spazzolino e aggiungere acqua in modo che lo scopino sia completamente ricoperto. Aspettare 30 minuti e poi procedere nel modo indicato. Lo scopino sarà perfettamente igienizzato e pulito.

Se vogliamo anche prevenire la formazione di cattivi odori e dare al bagno una leggera profumazione, possiamo mettere nel portascopino una soluzione di acqua e succo di limone. Il limone ha proprietà antibatteriche e una fragranza molto piacevole all’olfatto. Per potenziare il profumo aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale al limone. L’effetto sarà piacevolissimo.