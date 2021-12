Può sembrare strano, forse nemmeno così tanto, ma per dormire bene anche il colore delle pareti della stanza da letto gioca la sua parte. Una parte anche fondamentale. Perché i colori e quello che trasmettono sono importanti. E allora non rosso e viola per la camera da letto, scegliamo invece questi colori che ci aiutano a dormire.

Con il rosso e il viola possiamo dire addio a sonni tranquilli e rilassanti

Soprattutto nelle camerette delle bambine si tendono a fare le pareti, o solo una parete, di colore rosso o viola. Il viola si sceglie quando non si vuole usare il rosa perché mainstream, ma si vuole comunque un colore storicamente attribuito al genere femminile. Si opta per una parete rossa, invece, perché si desidera una stanza fuori dagli schemi, una stanza non banale. E quindi decidiamo di fare una parete rossa.

Ma il viola è un colore che disturba il sonno, se proprio ci piace usiamolo per il salotto. Stessa cosa vale per il colore rosso, che è una nuance stimolante e non rilassante. Infatti è un colore che agisce sul ritmo cardiaco, e se stiamo andando a dormire, il cuore che batte a mille non lo vuole nessuno. E allora scegliamo altri colori, se vogliamo fare sonni tranquilli e rilassanti.

I colori da scegliere nello specifico sono tre. Il primo ovviamente è il bianco. Questa è una nuance basic, che viene spesso scelta in casa perché si abbina bene con tutto. In ogni modo il bianco è anche un colore che aiuta a rilassarsi e a calmare le emozioni.

Poi abbiamo il blu. Anche questo colore ha una sua storicità di genere. Infatti è spesso nella cameretta dei bimbi maschi. Ma a prescindere dal genere, che è solo un elemento di costume, senza alcun fondamento e per giunta anche un po’ agè, il colore blu è un colore che rilassa la nostra mente e contribuisce alla pace del nostro corpo. Si possono scegliere sia tonalità scure sia quelle chiare. Se però optiamo per quelle scure, facciamo in modo di avere una stanza luminosa, altrimenti potrebbe risultare simile al nero. E questo colore non va bene per la stanza da letto.

Anche il verde va bene in camera. Infatti dà una sensazione di benessere, è rilassante e scaccia via i pensieri stressanti.

